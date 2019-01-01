Назвали 7 найцікавіших змін в українському правописі









1. Слова з анти-, віце-, екс-, контр- пишуться разом: антивірус, віцепрем'єр, експрезидент, контрудар (раніше екс-президент писався через дефіс).



2. Числівник «пів» зі значенням «половина» пишеться з іменниками окремо: пів аркуша, пів години, пів літра (раніше – писалося одним словом: півгодини).



3. Затвердили, як писати назви сайтів. Якщо поруч із назвою є родове слово – тоді використовуються лапки і назва пишеться з великої літери: сайт «Вікіпедія», мережа «Фейсбук», проте коли родового слова нема – назва пишеться з маленької літери і без лапок: ґугл, твітер (як це мало писатися раніше – невідомо, адже попередній правопис був затверджений іще в 1992 році).



4. У художніх текстах іменники із закінченням -ть можуть набувати закінчення «и»: меньшости, пекучости, вічности, радости, смерти.



5. Подвоєння приголосної «н» у слові «священник» (до цього слово було винятком і писалося з однією «н»).



6. У словах грецького походження буквосподучення «th», яке раніше передавалося літерою «ф» може бути передано й літерою «т»: ефір або етер, кафедра або катедра, міф або міт.



7. Загальні назви, коли їм надається особливий зміст, пишуться з великої літери: Батьківщина, Честь, Мати (раніше такий «привілей» мала лише Батьківщина).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів схвалив Український правопис у новій редакції. Нові правила написання опублікували на сайті Міністерства освіти і науки України. "Перший" вибрав найцікавіші зміни, яких пропонують дотримуватись українцям.1. Слова з анти-, віце-, екс-, контр- пишуться разом: антивірус, віцепрем'єр, експрезидент, контрудар (раніше екс-президент писався через дефіс).2. Числівник «пів» зі значенням «половина» пишеться з іменниками окремо: пів аркуша, пів години, пів літра (раніше – писалося одним словом: півгодини).3. Затвердили, як писати назви сайтів. Якщо поруч із назвою є родове слово – тоді використовуються лапки і назва пишеться з великої літери: сайт «Вікіпедія», мережа «Фейсбук», проте коли родового слова нема – назва пишеться з маленької літери і без лапок: ґугл, твітер (як це мало писатися раніше – невідомо, адже попередній правопис був затверджений іще в 1992 році).4. У художніх текстах іменники із закінченням -ть можуть набувати закінчення «и»: меньшости, пекучости, вічности, радости, смерти.5. Подвоєння приголосної «н» у слові «священник» (до цього слово було винятком і писалося з однією «н»).6. У словах грецького походження буквосподучення «th», яке раніше передавалося літерою «ф» може бути передано й літерою «т»: ефір або етер, кафедра або катедра, міф або міт.7. Загальні назви, коли їм надається особливий зміст, пишуться з великої літери: Батьківщина, Честь, Мати (раніше такий «привілей» мала лише Батьківщина).

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