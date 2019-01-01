За проїзд у маршрутках Луцька відтепер доведеться платити 6 гривень

У Луцьку підвищили вартість проїзду в маршрутках.Про це йшлося у четвер, 23 травня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.В.о. департаменту економічної політикирозповів, що проект рішення пройшов регуляторну процедуру і розглядається з жовтня, є висновок тарифної комісії, Антимонопольний комітет же висновки щодо тарифів уже не надає.«У плановому тарифі витрати на паливо розраховані з цін дизельного пального 26 гривень за літр, а нині вартість палива у тарифі складає 23 гривні за літр. Тобто, ріст цін становить 13 %. Зросла і заробітна плата водіїв, вартість технічного обслуговування, проведення ремонтів. Автобусний парк застарілий і потребує оновлення», - зауважив посадовець.За його словами, тепер же розрахунковий тариф складає 5,74 гривні.Член виконкомузауважив, що після проведення обстеження пасажиропотоку виконком запровадив ряд змін: маршрут №4 зняли, маршрут №23 не курсує до Вересневого, зменшили кількість зупинок, що знижує завантаження. Тож він поцікавився, чи враховані ці зміни у проекті рішення про підвищення вартості проїзду до 6 гривень.«У таблицях враховані ті показники, які були на час розрахунків. Сама картина зміни маршрутів дуже динамічна і є наслідковим зв’язком, що ми маємо занизький тариф», - відповів Патракеєв.Депутат міської радивідзначила, що виконком призначили позачергово і поспіхом, аби «проштовхнути» це рішення.«Ви піднімаєте рентабельність: було 10%, а тепер – 25%. Я не бачу прискореної потреби для того, аби підвищувати тарифи. На обговоренні я пропонувала зберегти норму для дітей у 2 гривні за проїзд», - наголосила вона. Відтак, запитала, чому це не врахували.Костянтин Патракеєв відповів, що у тарифі врахували норму у 3 гривні для дітей. Якщо ж її зменшити, то звичайна вартість квитка буде не 6 гривень, а більше.«У нас перевізник має отримувати гідну оплату за послугу, щоб лучанам було комфортно. Але для мене зараз ваша доповідь виглядає, як адвокатура перевізників. Я погоджуюся з Аллою Надточій щодо питання вартості проїзду для дітей. Я категорично проти підвищення до 3 гривень», - зауважив член виконкомуДепутатконстатував, що звертався до в.о. мера з проханням провести громадські слухання, проте йому відмовили. Він поцікавився, які структури регулюють вартість проїзду у маршрутках і хто обстежував пасажиропотік. В.о. департаменту економічної політики повідомив, що на сьогодні тарифи ніхто не погоджує, це в компетенції виконкому. Натомість Павло Данильчук каже, що це питання в компетенції Держпродспоживслужби.«Обстеження проводило управління транспорту та зв’язку. Задіювали від 70 до 90 людей у цьому», - зазначив Патракеєв.Депутатнагадав, що з перевізниками торік підписали меморандум і запитав, які пункти у ньому виконали.«Багато пунктів було не виконано. На жаль, перевізники не завжди дотримувалися того меморандуму, хамство водіїв було, маршрутки не завжди були вичищені. Давайте послухаємо перевізників», - сказав в.о. мераДиректор «АТП 10701»відзначив, що навіть тариф у 6 гривень – занизький. Він пояснив, чому не виконали положення меморандуму. З його слів, через високу вартість палива, інших матеріалів, не вдавалося фінансово вирішувати питання.«Чому ми йдемо на компроміс? 25% передбаченої рентабельності дозволяє вийти на рентабельність у 5%. Ми не вкладали гроші в ремонт рухомого складу, бо їх просто не було. Водії у нас крадуть, не дають квиточків і ми тому не можемо дати раду. А все чому? Бо водій не буде працювати за 5 тисяч. Тому всі фактичні витрати у тарифі в 6 гривень дозволять працювати, але, на жаль, не розвиватися. Ми готові працювати з мінімальною рентабельністю лише тому, що самі мешканці Луцька», - виступив він.Михайло Щур запропонував продовжити розгляд питання на 10 хвилин, адже майже жоден член виконкому не зміг виступити. Цю пропозицію підтримали.«На початку 2018 року ми підняли тариф на 25%, тепер пропонуємо підвищити на 20%. Тоді пальне виросло на 15%, зараз – на 13%. Тому ми фактично піднімаємо тариф у 1,5 рази. Може, шини у 1,5 рази подорожчали? Маю великі сумніви. Для дітей із 2017 року піднімаємо вартість проїзду аж у 3 рази! Навіть при тарифі у 5 гривень залишається перевізникам рентабельність у 5-10%», - констатував він.Михайло Щур каже, що станом на сьогодні хто б і що не робив завжди стає лише питання ціни, хоча у місті вдосконалюють маршрутну мережу і навіть забрали 83 зупинки.Член виконкому, своєю чергою, повідомив, що його не переконали розрахунки щодо підвищення вартості проїзду, тож проект рішення не підтримуватиме. Також цифри, які подають перевізники і управління транспорту, різняться у десять разів.«2 роки ми йдемо на повідку у перевізників. Що зміниться, якщо ми підвищимо тариф? Нічого! Тому постійно піднімати тариф – не варіант. Якщо був меморандум, треба повернутися до тих питань. А так ми просто говоримо-говоримо і піднімаємо тарифи», - мовив Данильчук. Тож обранець громади закликав не голосувати за проект рішення.Натомість Григорій Пустовіт провів аналогію з іншими містами, мовляв, там уже давно немає тарифів у 5 гривень і Луцьк «не живе у замкненому просторі», а в перевізників є багато проблем, серед яких – нестача водіїв, адже ті виїжджають у Польщу на роботу.У підсумку ж таки підвищили вартість проїзду у луцьких маршрутках з 5-ти до 6-ти гривень.Для учнів закладів загальної середньої освіти Луцька вартість проїзду в автобусах на міських маршрутах загального користування встановили у розмірі 3 гривні за одну поїздку. Утім, лише за наявності учнівського квитка.Рішення набуде чинності з дати офіційного оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.