За проїзд у маршрутках Луцька відтепер доведеться платити 6 гривень
Сьогодні, 10:37
У Луцьку підвищили вартість проїзду в маршрутках.
Про це йшлося у четвер, 23 травня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.
В.о. департаменту економічної політики Костянтин Патракеєв розповів, що проект рішення пройшов регуляторну процедуру і розглядається з жовтня, є висновок тарифної комісії, Антимонопольний комітет же висновки щодо тарифів уже не надає.
«У плановому тарифі витрати на паливо розраховані з цін дизельного пального 26 гривень за літр, а нині вартість палива у тарифі складає 23 гривні за літр. Тобто, ріст цін становить 13 %. Зросла і заробітна плата водіїв, вартість технічного обслуговування, проведення ремонтів. Автобусний парк застарілий і потребує оновлення», - зауважив посадовець.
За його словами, тепер же розрахунковий тариф складає 5,74 гривні.
Член виконкому Михайло Щур зауважив, що після проведення обстеження пасажиропотоку виконком запровадив ряд змін: маршрут №4 зняли, маршрут №23 не курсує до Вересневого, зменшили кількість зупинок, що знижує завантаження. Тож він поцікавився, чи враховані ці зміни у проекті рішення про підвищення вартості проїзду до 6 гривень.
«У таблицях враховані ті показники, які були на час розрахунків. Сама картина зміни маршрутів дуже динамічна і є наслідковим зв’язком, що ми маємо занизький тариф», - відповів Патракеєв.
Депутат міської ради Алла Надточій відзначила, що виконком призначили позачергово і поспіхом, аби «проштовхнути» це рішення.
«Ви піднімаєте рентабельність: було 10%, а тепер – 25%. Я не бачу прискореної потреби для того, аби підвищувати тарифи. На обговоренні я пропонувала зберегти норму для дітей у 2 гривні за проїзд», - наголосила вона. Відтак, запитала, чому це не врахували.
Костянтин Патракеєв відповів, що у тарифі врахували норму у 3 гривні для дітей. Якщо ж її зменшити, то звичайна вартість квитка буде не 6 гривень, а більше.
«У нас перевізник має отримувати гідну оплату за послугу, щоб лучанам було комфортно. Але для мене зараз ваша доповідь виглядає, як адвокатура перевізників. Я погоджуюся з Аллою Надточій щодо питання вартості проїзду для дітей. Я категорично проти підвищення до 3 гривень», - зауважив член виконкому Олександр Серватович.
Депутат Павло Данильчук констатував, що звертався до в.о. мера з проханням провести громадські слухання, проте йому відмовили. Він поцікавився, які структури регулюють вартість проїзду у маршрутках і хто обстежував пасажиропотік. В.о. департаменту економічної політики повідомив, що на сьогодні тарифи ніхто не погоджує, це в компетенції виконкому. Натомість Павло Данильчук каже, що це питання в компетенції Держпродспоживслужби.
«Обстеження проводило управління транспорту та зв’язку. Задіювали від 70 до 90 людей у цьому», - зазначив Патракеєв.
Депутат Микола Собуцький нагадав, що з перевізниками торік підписали меморандум і запитав, які пункти у ньому виконали.
«Багато пунктів було не виконано. На жаль, перевізники не завжди дотримувалися того меморандуму, хамство водіїв було, маршрутки не завжди були вичищені. Давайте послухаємо перевізників», - сказав в.о. мера Григорій Пустовіт.
Директор «АТП 10701» Сергій Дьомін відзначив, що навіть тариф у 6 гривень – занизький. Він пояснив, чому не виконали положення меморандуму. З його слів, через високу вартість палива, інших матеріалів, не вдавалося фінансово вирішувати питання.
«Чому ми йдемо на компроміс? 25% передбаченої рентабельності дозволяє вийти на рентабельність у 5%. Ми не вкладали гроші в ремонт рухомого складу, бо їх просто не було. Водії у нас крадуть, не дають квиточків і ми тому не можемо дати раду. А все чому? Бо водій не буде працювати за 5 тисяч. Тому всі фактичні витрати у тарифі в 6 гривень дозволять працювати, але, на жаль, не розвиватися. Ми готові працювати з мінімальною рентабельністю лише тому, що самі мешканці Луцька», - виступив він.
Михайло Щур запропонував продовжити розгляд питання на 10 хвилин, адже майже жоден член виконкому не зміг виступити. Цю пропозицію підтримали.
«На початку 2018 року ми підняли тариф на 25%, тепер пропонуємо підвищити на 20%. Тоді пальне виросло на 15%, зараз – на 13%. Тому ми фактично піднімаємо тариф у 1,5 рази. Може, шини у 1,5 рази подорожчали? Маю великі сумніви. Для дітей із 2017 року піднімаємо вартість проїзду аж у 3 рази! Навіть при тарифі у 5 гривень залишається перевізникам рентабельність у 5-10%», - констатував він.
Михайло Щур каже, що станом на сьогодні хто б і що не робив завжди стає лише питання ціни, хоча у місті вдосконалюють маршрутну мережу і навіть забрали 83 зупинки.
Член виконкому Ігор Муковоз, своєю чергою, повідомив, що його не переконали розрахунки щодо підвищення вартості проїзду, тож проект рішення не підтримуватиме. Також цифри, які подають перевізники і управління транспорту, різняться у десять разів.
«2 роки ми йдемо на повідку у перевізників. Що зміниться, якщо ми підвищимо тариф? Нічого! Тому постійно піднімати тариф – не варіант. Якщо був меморандум, треба повернутися до тих питань. А так ми просто говоримо-говоримо і піднімаємо тарифи», - мовив Данильчук. Тож обранець громади закликав не голосувати за проект рішення.
Натомість Григорій Пустовіт провів аналогію з іншими містами, мовляв, там уже давно немає тарифів у 5 гривень і Луцьк «не живе у замкненому просторі», а в перевізників є багато проблем, серед яких – нестача водіїв, адже ті виїжджають у Польщу на роботу.
У підсумку ж таки підвищили вартість проїзду у луцьких маршрутках з 5-ти до 6-ти гривень.
Для учнів закладів загальної середньої освіти Луцька вартість проїзду в автобусах на міських маршрутах загального користування встановили у розмірі 3 гривні за одну поїздку. Утім, лише за наявності учнівського квитка.
Рішення набуде чинності з дати офіційного оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 23 травня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.
В.о. департаменту економічної політики Костянтин Патракеєв розповів, що проект рішення пройшов регуляторну процедуру і розглядається з жовтня, є висновок тарифної комісії, Антимонопольний комітет же висновки щодо тарифів уже не надає.
«У плановому тарифі витрати на паливо розраховані з цін дизельного пального 26 гривень за літр, а нині вартість палива у тарифі складає 23 гривні за літр. Тобто, ріст цін становить 13 %. Зросла і заробітна плата водіїв, вартість технічного обслуговування, проведення ремонтів. Автобусний парк застарілий і потребує оновлення», - зауважив посадовець.
За його словами, тепер же розрахунковий тариф складає 5,74 гривні.
Член виконкому Михайло Щур зауважив, що після проведення обстеження пасажиропотоку виконком запровадив ряд змін: маршрут №4 зняли, маршрут №23 не курсує до Вересневого, зменшили кількість зупинок, що знижує завантаження. Тож він поцікавився, чи враховані ці зміни у проекті рішення про підвищення вартості проїзду до 6 гривень.
«У таблицях враховані ті показники, які були на час розрахунків. Сама картина зміни маршрутів дуже динамічна і є наслідковим зв’язком, що ми маємо занизький тариф», - відповів Патракеєв.
Депутат міської ради Алла Надточій відзначила, що виконком призначили позачергово і поспіхом, аби «проштовхнути» це рішення.
«Ви піднімаєте рентабельність: було 10%, а тепер – 25%. Я не бачу прискореної потреби для того, аби підвищувати тарифи. На обговоренні я пропонувала зберегти норму для дітей у 2 гривні за проїзд», - наголосила вона. Відтак, запитала, чому це не врахували.
Костянтин Патракеєв відповів, що у тарифі врахували норму у 3 гривні для дітей. Якщо ж її зменшити, то звичайна вартість квитка буде не 6 гривень, а більше.
«У нас перевізник має отримувати гідну оплату за послугу, щоб лучанам було комфортно. Але для мене зараз ваша доповідь виглядає, як адвокатура перевізників. Я погоджуюся з Аллою Надточій щодо питання вартості проїзду для дітей. Я категорично проти підвищення до 3 гривень», - зауважив член виконкому Олександр Серватович.
Депутат Павло Данильчук констатував, що звертався до в.о. мера з проханням провести громадські слухання, проте йому відмовили. Він поцікавився, які структури регулюють вартість проїзду у маршрутках і хто обстежував пасажиропотік. В.о. департаменту економічної політики повідомив, що на сьогодні тарифи ніхто не погоджує, це в компетенції виконкому. Натомість Павло Данильчук каже, що це питання в компетенції Держпродспоживслужби.
«Обстеження проводило управління транспорту та зв’язку. Задіювали від 70 до 90 людей у цьому», - зазначив Патракеєв.
Депутат Микола Собуцький нагадав, що з перевізниками торік підписали меморандум і запитав, які пункти у ньому виконали.
«Багато пунктів було не виконано. На жаль, перевізники не завжди дотримувалися того меморандуму, хамство водіїв було, маршрутки не завжди були вичищені. Давайте послухаємо перевізників», - сказав в.о. мера Григорій Пустовіт.
Директор «АТП 10701» Сергій Дьомін відзначив, що навіть тариф у 6 гривень – занизький. Він пояснив, чому не виконали положення меморандуму. З його слів, через високу вартість палива, інших матеріалів, не вдавалося фінансово вирішувати питання.
«Чому ми йдемо на компроміс? 25% передбаченої рентабельності дозволяє вийти на рентабельність у 5%. Ми не вкладали гроші в ремонт рухомого складу, бо їх просто не було. Водії у нас крадуть, не дають квиточків і ми тому не можемо дати раду. А все чому? Бо водій не буде працювати за 5 тисяч. Тому всі фактичні витрати у тарифі в 6 гривень дозволять працювати, але, на жаль, не розвиватися. Ми готові працювати з мінімальною рентабельністю лише тому, що самі мешканці Луцька», - виступив він.
Михайло Щур запропонував продовжити розгляд питання на 10 хвилин, адже майже жоден член виконкому не зміг виступити. Цю пропозицію підтримали.
«На початку 2018 року ми підняли тариф на 25%, тепер пропонуємо підвищити на 20%. Тоді пальне виросло на 15%, зараз – на 13%. Тому ми фактично піднімаємо тариф у 1,5 рази. Може, шини у 1,5 рази подорожчали? Маю великі сумніви. Для дітей із 2017 року піднімаємо вартість проїзду аж у 3 рази! Навіть при тарифі у 5 гривень залишається перевізникам рентабельність у 5-10%», - констатував він.
Михайло Щур каже, що станом на сьогодні хто б і що не робив завжди стає лише питання ціни, хоча у місті вдосконалюють маршрутну мережу і навіть забрали 83 зупинки.
Член виконкому Ігор Муковоз, своєю чергою, повідомив, що його не переконали розрахунки щодо підвищення вартості проїзду, тож проект рішення не підтримуватиме. Також цифри, які подають перевізники і управління транспорту, різняться у десять разів.
«2 роки ми йдемо на повідку у перевізників. Що зміниться, якщо ми підвищимо тариф? Нічого! Тому постійно піднімати тариф – не варіант. Якщо був меморандум, треба повернутися до тих питань. А так ми просто говоримо-говоримо і піднімаємо тарифи», - мовив Данильчук. Тож обранець громади закликав не голосувати за проект рішення.
Натомість Григорій Пустовіт провів аналогію з іншими містами, мовляв, там уже давно немає тарифів у 5 гривень і Луцьк «не живе у замкненому просторі», а в перевізників є багато проблем, серед яких – нестача водіїв, адже ті виїжджають у Польщу на роботу.
У підсумку ж таки підвищили вартість проїзду у луцьких маршрутках з 5-ти до 6-ти гривень.
Для учнів закладів загальної середньої освіти Луцька вартість проїзду в автобусах на міських маршрутах загального користування встановили у розмірі 3 гривні за одну поїздку. Утім, лише за наявності учнівського квитка.
Рішення набуде чинності з дати офіційного оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Останні новини
Лучанам хочуть виділити 80 тисяч на подарунки до свят
Сьогодні, 11:02
За добу медики здійснили 383 виїзди на виклики волинян
Сьогодні, 10:45
За проїзд у маршрутках Луцька відтепер доведеться платити 6 гривень
Сьогодні, 10:37
На Волині збили велосипедиста: чоловік – в лікарні
Сьогодні, 10:29
Навіть якщо є необхідність збільшити прибуток, то чому постійно лише шляхом підвищення тарифів, цін та інших поборів. Вони навіть не можуть своїми куцими мізками зрозуміти, що прибуток можна збільшувати шляхом зменшення витрат. Ті самі перевізники "страждають" від того, що бабла їм мало, а самі катаються на іномарках, їздять відпочивати на курорти, а їм все мало і мало... Я їх розумію, що апетит під час їжі приходить, але схаменіться!
Є проблеми в їхній моделі управління бізнесом. Вже не секрет, що багато водіїв крадуть гроші з маршруту, бо ніякого котролю за пасижирообігом крім "чесного слова водія" немає. ЯК ТОДІ МОЖНА ГОВОРИТИ ПРО ЗМІНИ ПАСАЖИРООБІГУ? Як рахувати ймовірний заробіток... Ок. А далі бачимо зменшення зарплати водіям, бо є впевненість, що крадуть всі. Потім урізання коштів на ТО, старі маршрутки, брудні, поламані і від того ще більш дорогі в експлуатації. І знову грошей нема. Нехватка персоналу, тих самих водіїв нормальних, які згодні працювати з тим металоломом за копійки і не красти. Ну якого ***? Невже настільки тупі, чи гнилі люди серед тих "перевізників" та чиновників, що не бачать цей "порочний круг"?
Звикли думати й робити одне і те саме - красти. І я згоден був би навіть з 10 грн за проїзд - біс з ним. Але тоді, коли бачив би дієві спроби налагодити систему тих перевезень, що потім призвели б до зменшення ціни проїзду. Але згадайте-но, коли нам хоч якісь ціни чи тарифи зменшували? Ганьба.