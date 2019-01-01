На авторинку у Луцьку машина наїхала на паркувальника





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волині.



Відомо, що водій, керуючи транспортним засобом, здійснив наїзд на паркувальника, який не давав йому проїхати. У потерпілого – два переломи на лівій нозі.



На місці події працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На луцькому авторинку, що на вулиці Єршова, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Зокрема, автівка переїхала паркувальника.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волині.Відомо, що водій, керуючи транспортним засобом, здійснив наїзд на паркувальника, який не давав йому проїхати. У потерпілого – два переломи на лівій нозі.На місці події працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група.

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