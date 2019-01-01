Завтра в Україні розпочнеться виборча кампанія





Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук під час брифінгу, передає



"Офіційна позиція ЦВК полягає в тому, що сьогодні, 23 травня, після опублікування закону про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів, виборчий процес позачергових виборів народних депутатів починається з наступного дня після опублікування, тобто з 24 травня 2019 року без прийняття ЦВК окремого рішення щодо її початку", - зазначила Сліпачук.



При цьому вона додала, що у ЦВК залишається кредит довіри суспільства і міжнародного співтовариства, отриманий після проведення виборів президента України.



Зауважимо, Указ Президента Володимира Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" опубліковали у щоденному виданні центральних органів виконавчої влади України газеті "Урядовий кур'єр" від 23 травня.



Нагадаємо, вибори до Верховної Ради України відбудуться 21 липня.

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