За якісним результатом клієнти самі стають в чергу, – керівник «Інвестора» про успіх продажу житла*

У Луцьку триває дводенний бізнес-форум «Ефективні продажі». Захід, створений для власників і керівників малого та середнього бізнесу, розпочався 23 травня і має на меті змінити уявлення про модель продажів, відкрити дієві інструменти та продемонструвати успішні бізнес-кейси в онлайн і офлайн-маркетингу.Один зі спікерів форуму – керівник будівельної компанії «Інвестор». Учора, 23 травня, він виступив під час панельної дискусії і розповів про те, як в очолюваній ним компанії вдається успішно продавати те, заради чого працюють, – житло. Сьогодні ж, 24 травня, учасникам форуму влаштували екскурсію на житловий комплекс «Супернова».«Найбільша цінність – це клієнти і якісно виконана робота», – поділився головним секретом успіху свого бізнесу один з найвідоміших забудовників Луцька.За словами Андрія Разумовського, декілька років тому на будівельному ринку з’явилася серйозна конкуренція, тож "Інвестор" перейшов від так званого "ручного" управління продажем до більш системного."Займалися побудовою відділу продажів близько трьох років. До цього процесу було залучено дуже багато людей із різних сфер і галузей. Починали із комплексного маркетингового дослідження: вивчали, що відбувається на ринку, хто наш клієнт і що його, які сегменти ринків в Україні є взагалі. Опісля ми замовили аудит усіх відділів продажів будівельних компаній Рівненської і Волинської областей, а їх близько семидесяти.На той момент, я був переконаний, що ми можемо продати все, що завгодно, і робимо це краще за всіх, але, звісно, помилявся. Згодом застосували різноманітні технологічні засоби, змінили систему мотивації і пішли дещо іншим шляхом, ніж інші. Зараз ми також постійно проводимо додаткові аудити і працюємо над собою", - розповів Андрій Разумовський.Разумовський вважає, що успішність відділу продажу залежить від того, які люди у ньому працюють.За його словами, менеджер з продажу обов'язково повинен бути комунікабельною, ввічливою, охайною та з приємною зовнішністю людиною. Цей фахівець мусить бути спокійним, а головне - любити свого клієнта, роботу і той продукт, який продає."Усе змінюється дуже динамічно і потреби ринку – також, деякі професії – у дефіциті. До прикладу, у Луцьку знайти професійного проджект-менеджера – майже нереально, тобто його легше просто «створити» самому, навчити людину. Так само із кадрами відділу продажів. Його треба постійно вдосконалювати і мотивувати. Ми робимо акцент і на тому, щоб розвивати не лише професійні якості працівника, але і людські", – висловився Разумовський.Керівник будівельної компанії «Інвестор» додав, що бізнес, насамперед, повинен працювати над продуктом і над результатом. Тоді і продажі будуть успішними."Ми б продавали набагато більше, якби фізично могли будувати ще швидше. Адже охочих придбати квартиру в "Інвесторі" вистачає. Більшість клієнтів купує у нас житло тоді, коли воно ще на етапі будівництва", - запевнив Разумовський.Найдієвіша реклама, каже керівник будівельної компанії, відгуки і рекомендації вдячних клієнтів. Саме завдяки цьому здебільшого і формується клієнтська база компанії."Я завжди точно знаю, хто наш покупець і яка наша цільова аудиторія. За весь час роботи сформувалася велика база клієнтів, і ми знаємо, хто в чому зацікавлений. По горобцях із пушки ми не стріляємо", - запевнив Андрій Разумовський.