Має 5 дітей, 9 онуків та 9 правнуків: бабусі з Волині – 104 роки

Гликерія Наливайко відсвяткувала своє 104-річчя.



Про це пише газета



Гликерія Наливайко виростила п’ятьох дітей, дочекалася дев’ятьох онуків, стількох же має правнуків і сімох праправнуків. 47 років тому овдовіла. Нині бабуся проживає в Любешеві в доньки Надії.



Вона завжди покладалася на Господа, на його велику милість, тож з її вуст весь час не сходить молитва. Тож щиро дякує старожилка Богу щоразу за благополучно прожитий день і просить міцного здоров’я своїм кровинкам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженка села Погулянка Маневицького районувідсвяткувала своє 104-річчя.Про це пише газета "Нове життя" Гликерія Наливайко виростила п’ятьох дітей, дочекалася дев’ятьох онуків, стількох же має правнуків і сімох праправнуків. 47 років тому овдовіла. Нині бабуся проживає в Любешеві в доньки Надії.Вона завжди покладалася на Господа, на його велику милість, тож з її вуст весь час не сходить молитва. Тож щиро дякує старожилка Богу щоразу за благополучно прожитий день і просить міцного здоров’я своїм кровинкам.

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