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Має 5 дітей, 9 онуків та 9 правнуків: бабусі з Волині – 104 роки

Має 5 дітей, 9 онуків та 9 правнуків: бабусі з Волині – 104 роки
Уродженка села Погулянка Маневицького району Гликерія Наливайко відсвяткувала своє 104-річчя.

Про це пише газета "Нове життя".

Гликерія Наливайко виростила п’ятьох дітей, дочекалася дев’ятьох онуків, стількох же має правнуків і сімох праправнуків. 47 років тому овдовіла. Нині бабуся проживає в Любешеві в доньки Надії.

Вона завжди покладалася на Господа, на його велику милість, тож з її вуст весь час не сходить молитва. Тож щиро дякує старожилка Богу щоразу за благополучно прожитий день і просить міцного здоров’я своїм кровинкам.

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Теги: історія життя
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