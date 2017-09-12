Лучани віддали одяг на благодійність, а потім побачили його на сайті продажу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:28
Подружжя з Луцька закинуло одяг у соцконтейнер, а потім побачило свої речі на сайті продажу.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Такий інцидент стався із подружжям Киричуків у Луцьку. Кажуть – мали одяг, яким було не жаль поділитись із малозабезпеченими сім’ями. Тому в суботу, 11 травня, зібрали декілька пакетів, та закинули їх у соцконтейнер, що на вулиці Градний Узвіз. Киричуки впізнали до десяти власних речей. За кожну з них в середньому просили до 50 гривень. Продавець не вказав номер телефону, тож до нього написали.
Подружжя відзначило, що інцидент їх розчарував, бо ж вони хотіли допомогти одягом тим, хто його потребує.
З’ясувати, хто продавав одяг, подружжю не вдалось. Не знає про це і керівниця проекту “Соцконтейнер у Луцьку” Олена Кравчук. Вона взялась за цю справу, аби допомагати малозабезпеченим людям. Але перевірити, чи ці люди продають отриманий одяг – неможливо. Все залишається на їх совісті. Нині речі із соцконтейнеру не роздають на безкоштовних ярмарках, а розсилають адресно різним організаціям.
Нині у Луцьку працюють три контейнери – на вулиці Кривий Вал, біля ЦНАПу і контейнер на вулиці Яровиці. Волонтери закликають лучан не перепродувати ці речі. А тих, хто хоче допомогти – закидати одяг у контейнер, а не залишати біля нього.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Такий інцидент стався із подружжям Киричуків у Луцьку. Кажуть – мали одяг, яким було не жаль поділитись із малозабезпеченими сім’ями. Тому в суботу, 11 травня, зібрали декілька пакетів, та закинули їх у соцконтейнер, що на вулиці Градний Узвіз. Киричуки впізнали до десяти власних речей. За кожну з них в середньому просили до 50 гривень. Продавець не вказав номер телефону, тож до нього написали.
Подружжя відзначило, що інцидент їх розчарував, бо ж вони хотіли допомогти одягом тим, хто його потребує.
З’ясувати, хто продавав одяг, подружжю не вдалось. Не знає про це і керівниця проекту “Соцконтейнер у Луцьку” Олена Кравчук. Вона взялась за цю справу, аби допомагати малозабезпеченим людям. Але перевірити, чи ці люди продають отриманий одяг – неможливо. Все залишається на їх совісті. Нині речі із соцконтейнеру не роздають на безкоштовних ярмарках, а розсилають адресно різним організаціям.
Нині у Луцьку працюють три контейнери – на вулиці Кривий Вал, біля ЦНАПу і контейнер на вулиці Яровиці. Волонтери закликають лучан не перепродувати ці речі. А тих, хто хоче допомогти – закидати одяг у контейнер, а не залишати біля нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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