Біля прокуратури у Луцьку збили жінку, яка йшла з двома дітьми і візочком. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Подія сталася приблизно о 18-ій годині 23 травня. Аварія сталася на пішохідному переході.



За попередньою інформацією, діти внаслідок інциденту не постраждали, але дуже перелякалися.



На місці працювали медики та патрульна поліція.



Через ДТП на вулиці Винниченка утворилася тягучка.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Винниченка автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу з двома дітьми, одна з яких - у візочку.Про цеповідомили очевидці події.Подія сталася приблизно о 18-ій годині 23 травня. Аварія сталася на пішохідному переході.За попередньою інформацією, діти внаслідок інциденту не постраждали, але дуже перелякалися.На місці працювали медики та патрульна поліція.Через ДТП на вулиці Винниченка утворилася тягучка.

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