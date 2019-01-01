вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Біля прокуратури у Луцьку збили жінку, яка йшла з двома дітьми і візочком. ФОТО

Біля прокуратури у Луцьку збили жінку, яка йшла з двома дітьми і візочком. ФОТО
У Луцьку на вулиці Винниченка автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу з двома дітьми, одна з яких - у візочку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Подія сталася приблизно о 18-ій годині 23 травня. Аварія сталася на пішохідному переході.

За попередньою інформацією, діти внаслідок інциденту не постраждали, але дуже перелякалися.

На місці працювали медики та патрульна поліція.

Через ДТП на вулиці Винниченка утворилася тягучка.

Біля прокуратури у Луцьку збили жінку, яка йшла з двома дітьми і візочком. ФОТО
Біля прокуратури у Луцьку збили жінку, яка йшла з двома дітьми і візочком. ФОТО
Біля прокуратури у Луцьку збили жінку, яка йшла з двома дітьми і візочком. ФОТО
Біля прокуратури у Луцьку збили жінку, яка йшла з двома дітьми і візочком. ФОТО
Біля прокуратури у Луцьку збили жінку, яка йшла з двома дітьми і візочком. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, прокуратура, Луцьк, візочок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля прокуратури у Луцьку збили жінку, яка йшла з двома дітьми і візочком. ФОТО
Сьогодні, 19:01
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 травня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку відбулась зустріч із білоруською поетесою Вальжиною Морт
Сьогодні, 18:51
Показали фото волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 18:30
Найдешевше в Україні сало – на Волині
Сьогодні, 17:58
Схожі новини
У Луцьку затримали п'яного водія: деталі інциденту. ВІДЕО У Луцьку затримали п'яного водія: деталі інциденту. ВІДЕО
22 травень, 10:15
У Луцьку п'яний водій пошкодив паркан та влетів у авто патрульних. ФОТО У Луцьку п'яний водій пошкодив паркан та влетів у авто патрульних. ФОТО
22 травень, 09:25
У Луцьку зіткнулись Mercedes і Lada У Луцьку зіткнулись Mercedes і Lada
17 травень, 17:02
У Луцьку автомобіль влетів у паркан: деталі аварії У Луцьку автомобіль влетів у паркан: деталі аварії
17 травень, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля прокуратури у Луцьку збили жінку, яка йшла з двома дітьми і візочком. ФОТО
Сьогодні, 19:01
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 24 травня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку відбулась зустріч із білоруською поетесою Вальжиною Морт
Сьогодні, 18:51
 0
Показали фото волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 18:30
 0
Найдешевше в Україні сало – на Волині
Сьогодні, 17:58
 0
Медіа
відео
1/8
﻿