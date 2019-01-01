Куди піти на вихідні у Луцьку: 24‒26 травня





Цього тижня організатори заходів у Луцьку обіцяють насичену програму, як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе вибрати собі подію до душі.



Тому



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П'ятниця, 24 травня



Подія: «Нарешті п'ятниця! Відривна дискотівка»

Тип заходу: Танці

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: Важкуватий робочий тиждень, виснажливе навчання, суцільні домашні клопоти – у "Кораблику" вважають, що настав час на перезавантаження вашої системи. Або ж навпаки - відзначити успіхи, досягнення чи якусь важливу подію. Перший вихідний вечір цього тижня і, напевно, можливість наступного ранку нормально відіспатись від бурхливої ночі. «А ще можна і колег підбити на гулянку в Кораблику», – пропонують організатори. Обіцяють гарну атмосферу, чудову різнопланову музику та море пива!







Подія: «Ведмідь. Пропозиція»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: «Як зароджується любов… Звичайно любов поетизирують, прикрашають її трояндами, солов’ями, ми прикрашаємо нашу любов фатальними питаннями», – Антон Чехов.



«Ведмідь. Пропозиція» – абсолютно несхожі історії про кохання: комічною, незграбною, безглуздою, але світлою і щирою. Класичний сюжет у виконанні популярних артистів театру. Переклад з російської Антіна Хуторяна. Камерна сцена, жарти. Вистава йде з одним антрактом.







Субота, 25 травня



Подія: Оркестр Радості і Щастя «Familia PERKALABA»

Тип заходу: Концерт

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Початок: 21:00

Що обіцяють: Оркестр Радості і Щастя «Familia PERKALABA» (Ів.-Франківськ). Ска-панк. Презентація альбому «#ґазззууу!»

Вже втретє у Кораблику! Гурт, який точно ідеально пасує під формат закладу і розворушить навіть «мертвого» - ПЕЕРКАААЛААБААА!!!! Радять збирати до купи усіх друзів і швиденько бронювати столик у адміністратора, щоб потім не кусати лікті ;)



Не так давно банда випустила свою нову платівку «#ґазззууу!», яку якраз і презентуватимуть в «Оболоні», 25 травня. Шикарна робота івано-франківської команди вже отримала масу схвальних відгуків з усього світу. На цей раз черга покайфувати за лучанами та гостями міста.



Трішки про альбом..

Записаний на полонині у Квасах, настояний на рахівському міцелію та густому квасівському пиві. Жити варто тим, з чим несоромно піти далі і наступний рівень наближення до вільної природності переростає в нові 12 пісень групи. Вулканічна ska-вібрація карпатських традицій резонує з сучасним музичним дизайном, який було здійснено за підтримки близьких друзів і добрих людей, що розуміють цінність нешароварної актуальної культури. Культовий Оркестр Радості і Щастя дарує слухачеві нове плато усвідомлення переродження і безперервного руху до абсолюту. Якщо попередній альбом був на вдиху, то цей - однозначний видих після невеликої паузи для дзену.







Подія: Студентська «Ліга сміху Волинь»

Тип заходу: Концерт

Місце: Палац Учнівської Молоді

Початок: 18:00

Що обіцяють: Студентська «Ліга сміху Волинь» – це нова, офіційна ліга на Волині, яка має на меті відродити гумористичні традиції нашого краю, надати талановитій молоді майданчик для розвитку свого потенціалу та популяризувати цікаву, веселу та інтелектуальну гру серед молоді міста та області, що дасть змогу розвивати команди, які представлятимуть Волинь на теренах України.



Допомагатимуть командам відомі у сфері гумору - і не тільки тренери: Іван Зань (талановитий актор та автор з КВН, м. Рівне), Андрій Котищук (відомий ресторатор та найкращий актор Волині з КВН), Владислав Зінкевич (телеведучий та екс-КВНівець м. Луцьк), Іванна Гончарук (переможниця проекту «Холостяк»), Василь Медецький та Андрій Озарків (відомі Львівські КВНщики та Лігосмішники).







Подія: «Замовляю любов»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: Гостросюжетна вистава про відносини між чоловіком і жінкою, які завжди, до певної міри, детектив. З чого все почнеться, які несподівані повороти та інтриги, яка буде розв’язка? Сюжети розвитку любовних історій, взагалі, схожі, але за будь-якими з них спостерігати завжди цікаво, тому що в почуттях головне – нюанси.



Кожна жінка мріє про кохання, неймовірне і казкове, хоче бути щасливою і нехай, хоча б на мить, але відчути себе коханою, бажаною, особливо, коли вже немає сил боротися з самотністю! А якби можна було її купити, то скільки це коштувало б? До несподіваної розв’язки глядач піде лабіринтами відносин між чоловіком і жінкою, їх тендітних зв’язків, незрозумілих і несподіваних, які весь час змінюються. Глядачі до кінця вистави залишаться в напрузі, намагаючись розгадати, що це – любов чи обман?



Режисер-постановник - заслужена артистка України Ірина Стежка; художник-постановник - Богдана Бочкай; балетмейстер - заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний; музичне оформлення – Володимира Борисова; асистент режисера - заслужена артистка України Лариса Зеленова; помічник режисера - Ольга Шульга.







Неділя, 26 травня



Подія: «Old School. Перевірені часом хітяри»

Тип заходу: Дискотівка

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: «За свіжими музичними «бойовиками» ми здатні призабувати те, що нас тішило, надихало, підіймало настрій, ворушило нашими ногами та творило нашу молодість, дитинство»,– пишуть організатори і гадають, що настав час виправити і пригадати про величезну кількість смачних хітів, які завалялись десь на ваших дисках, вінілах чи касетах. Спробують втиснути у тих кілька годин танців добрячу порцію різностильових, різнохарактерних пісень минулих десятирічь.



Будуть вдячні, якщо гості долучаться до формування переліку треків цієї дискотівки. Вхід вільний!







Подія: VI Фестиваль-конкурс «Волинська княжна» 2019

Тип заходу: Фестиваль-конкурс

Місце: Луцький замок

Початок: 12:00

Що обіцяють: У конкурсі історичного жіночого образу «Волинська княжна», що відбудеться під час фестивалю, візьмуть участь жінки та дівчата без вікових обмежень, готові представити креативно-історичний образ. Також в рамках заходу буде конкурс для дітей «Фея Луцького замку», в ньому можуть брати участь дівчата у двох вікових категоріях віком від 5 до 12 років та від 13 до 17 років, готові представити казково-історичний образ. Журі конкурсу обиратиме переможниць у декількох номінаціях.



В номінації «Волинська княжна» беруть участь учасниці від 18 років. Конкурсантки демонструватимуть не лише природну красу та грацію, адже головним критерієм, за яким конкурсанток оцінюватиме поважне журі, буде: вдало підібраний історичний образ, відповідність костюму та манери поведінки. Свою індивідуальність учасниці зможуть виявити у 4 конкурсах: дефіле в історичних костюмах; танцювальна постановка; представлення(образу); творчий конкурс.







Подія: «Стережися Лева»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 12:00

Що обіцяють: Одного разу до Африки повітряною кулею дістався Мандрівник. Та там на нього чекала зустріч із великим та страшним Левом, якого, так випадково вийшло, було відправлено на перевиховання до … України.



Ви зустрінетесь із Мавпочкою та Бегемотиком, зайченям Люською та песиком Бурмосиком, Вовком і, як уже говорилося, левом Толябуном і Мандрівником. Написав цю дивовижну історію Ярослав Стельмах, а постановку здійснив у 1997 році режисер Анатолій Мельничук. Прем’єра відбулася 1-го лютого.







Подія: «Століття Якова: Перше кохання»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: Поліська рапсодія, драма на дві дії. Режисер-постановник - Микола Яремків; художник-сценограф - Микола Костюшко; художник з костюмів - Богдана Бочкай; композитор, аранжування - Микола Седлярук; хормейстер - Микола Седлярук; балетмейстер - заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний; асистент режисера - народний артист України Анатолій Романюк; помічники режисера - Дмитро Мельничук.







Подія: «Бджілка»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок

Початок: 12:00

Що обіцяють: Це зворушлива історія про пригоди юного графа Жоржа і його названої сестри Бджілки. Як усі діти, вони бавилися, були щасливими, допитливими і безпечними. Тому незчулися, як потрапили в царство гномів і русалок-ундин... Пройшло сім років, Бджілка і Жорж виросли... Вистава для дітей з 4-ох років. Тривалість вистави - 1год.15 хв., з антрактом.







24 – 26 травня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: «Аладдін»

Жанр: Мюзикл, фентезі, мелодрама, комедія, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 10:40; 12:00; 13:10; 14:30; 15:40; 16:50; 18:10; 19:00;20:30

Про що фільм: Молодий злодюжка на ім'я Аладдін хоче стати принцом, щоб одружитися на принцесі Жасмін. Тим часом візир Аграби Джафар, має намір захопити владу над Аграбою, а для цього він прагне роздобути чарівну лампу, що зберігається в печері чудес, доступ до якої дозволений лише тому, кого називають «алмаз неограненний», і цією людиною є ніхто інший як сам Аладдін.







Фільм: «Брайтбьорн»

Жанр: Жахи, фантастика, трилер, драма

Місце: «Premier City»

Початок: 10:30; 14:50; 18:30; 20:40; 23:00

Про що фільм: Що, якщо потерпіла крах на Землі інопланетна дитина з надздібностями замість того, щоб стати героєм для людства, виявиться чимось набагато більш зловісним?







Фільм: «Отруйна троянда»

Жанр: Трилер

Місце: «Premier City»

Початок: 21:50

Про що фільм: Колишня зірка футболу Карсон Філіпс працює приватним детективом, відволікаючись від своїх невдач за допомогою алкоголю та азартних ігор. Він береться за стандартну справу про зниклих без вести людей і виходить на цілу мережу кривавих злочинів. У числі підозрюваних виявляється його давно втрачена дочка-підліток.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після важкого робочого тижня кожному потрібна "перезарядка" і розвантаження, але буває так, що часу на те, щоб обрати, куди піти, і спланувати відпочинок, – обмаль. Тоді можна зустрітися з друзями, піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, провести час з коханою людиною в кіно тощо. Про вечір п'ятниці також не варто забувати і швиденько вирішувати, як провести його, щоб на трішки забути про роботу і розслабитися.Цього тижня організатори заходів у Луцьку обіцяють насичену програму, як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе вибрати собі подію до душі.Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: ТанціМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Важкуватий робочий тиждень, виснажливе навчання, суцільні домашні клопоти – у "Кораблику" вважають, що настав час на перезавантаження вашої системи. Або ж навпаки - відзначити успіхи, досягнення чи якусь важливу подію. Перший вихідний вечір цього тижня і, напевно, можливість наступного ранку нормально відіспатись від бурхливої ночі. «А ще можна і колег підбити на гулянку в Кораблику», – пропонують організатори. Обіцяють гарну атмосферу, чудову різнопланову музику та море пива!Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: «Як зароджується любов… Звичайно любов поетизирують, прикрашають її трояндами, солов’ями, ми прикрашаємо нашу любов фатальними питаннями», – Антон Чехов.«Ведмідь. Пропозиція» – абсолютно несхожі історії про кохання: комічною, незграбною, безглуздою, але світлою і щирою. Класичний сюжет у виконанні популярних артистів театру. Переклад з російської Антіна Хуторяна. Камерна сцена, жарти. Вистава йде з одним антрактом.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Оркестр Радості і Щастя «Familia PERKALABA» (Ів.-Франківськ). Ска-панк. Презентація альбому «#ґазззууу!»Вже втретє у Кораблику! Гурт, який точно ідеально пасує під формат закладу і розворушить навіть «мертвого» - ПЕЕРКАААЛААБААА!!!! Радять збирати до купи усіх друзів і швиденько бронювати столик у адміністратора, щоб потім не кусати лікті ;)Не так давно банда випустила свою нову платівку «#ґазззууу!», яку якраз і презентуватимуть в «Оболоні», 25 травня. Шикарна робота івано-франківської команди вже отримала масу схвальних відгуків з усього світу. На цей раз черга покайфувати за лучанами та гостями міста.Трішки про альбом..Записаний на полонині у Квасах, настояний на рахівському міцелію та густому квасівському пиві. Жити варто тим, з чим несоромно піти далі і наступний рівень наближення до вільної природності переростає в нові 12 пісень групи. Вулканічна ska-вібрація карпатських традицій резонує з сучасним музичним дизайном, який було здійснено за підтримки близьких друзів і добрих людей, що розуміють цінність нешароварної актуальної культури. Культовий Оркестр Радості і Щастя дарує слухачеві нове плато усвідомлення переродження і безперервного руху до абсолюту. Якщо попередній альбом був на вдиху, то цей - однозначний видих після невеликої паузи для дзену.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Палац Учнівської МолодіПочаток: 18:00Що обіцяють: Студентська «Ліга сміху Волинь» – це нова, офіційна ліга на Волині, яка має на меті відродити гумористичні традиції нашого краю, надати талановитій молоді майданчик для розвитку свого потенціалу та популяризувати цікаву, веселу та інтелектуальну гру серед молоді міста та області, що дасть змогу розвивати команди, які представлятимуть Волинь на теренах України.Допомагатимуть командам відомі у сфері гумору - і не тільки тренери:(талановитий актор та автор з КВН, м. Рівне),(відомий ресторатор та найкращий актор Волині з КВН),(телеведучий та екс-КВНівець м. Луцьк),(переможниця проекту «Холостяк»),та(відомі Львівські КВНщики та Лігосмішники).Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Гостросюжетна вистава про відносини між чоловіком і жінкою, які завжди, до певної міри, детектив. З чого все почнеться, які несподівані повороти та інтриги, яка буде розв’язка? Сюжети розвитку любовних історій, взагалі, схожі, але за будь-якими з них спостерігати завжди цікаво, тому що в почуттях головне – нюанси.Кожна жінка мріє про кохання, неймовірне і казкове, хоче бути щасливою і нехай, хоча б на мить, але відчути себе коханою, бажаною, особливо, коли вже немає сил боротися з самотністю! А якби можна було її купити, то скільки це коштувало б? До несподіваної розв’язки глядач піде лабіринтами відносин між чоловіком і жінкою, їх тендітних зв’язків, незрозумілих і несподіваних, які весь час змінюються. Глядачі до кінця вистави залишаться в напрузі, намагаючись розгадати, що це – любов чи обман?Режисер-постановник - заслужена артистка України; художник-постановник -; балетмейстер - заслужений діяч мистецтв України; музичне оформлення –; асистент режисера - заслужена артистка України; помічник режисера -Подія:Тип заходу: ДискотівкаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: «За свіжими музичними «бойовиками» ми здатні призабувати те, що нас тішило, надихало, підіймало настрій, ворушило нашими ногами та творило нашу молодість, дитинство»,– пишуть організатори і гадають, що настав час виправити і пригадати про величезну кількість смачних хітів, які завалялись десь на ваших дисках, вінілах чи касетах. Спробують втиснути у тих кілька годин танців добрячу порцію різностильових, різнохарактерних пісень минулих десятирічь.Будуть вдячні, якщо гості долучаться до формування переліку треків цієї дискотівки. Вхід вільний!Подія:Тип заходу: Фестиваль-конкурсМісце: Луцький замокПочаток: 12:00Що обіцяють: У конкурсі історичного жіночого образу «Волинська княжна», що відбудеться під час фестивалю, візьмуть участь жінки та дівчата без вікових обмежень, готові представити креативно-історичний образ. Також в рамках заходу буде конкурс для дітей «Фея Луцького замку», в ньому можуть брати участь дівчата у двох вікових категоріях віком від 5 до 12 років та від 13 до 17 років, готові представити казково-історичний образ. Журі конкурсу обиратиме переможниць у декількох номінаціях.В номінації «Волинська княжна» беруть участь учасниці від 18 років. Конкурсантки демонструватимуть не лише природну красу та грацію, адже головним критерієм, за яким конкурсанток оцінюватиме поважне журі, буде: вдало підібраний історичний образ, відповідність костюму та манери поведінки. Свою індивідуальність учасниці зможуть виявити у 4 конкурсах: дефіле в історичних костюмах; танцювальна постановка; представлення(образу); творчий конкурс.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Одного разу до Африки повітряною кулею дістався Мандрівник. Та там на нього чекала зустріч із великим та страшним Левом, якого, так випадково вийшло, було відправлено на перевиховання до … України.Ви зустрінетесь із Мавпочкою та Бегемотиком, зайченям Люською та песиком Бурмосиком, Вовком і, як уже говорилося, левом Толябуном і Мандрівником. Написав цю дивовижну історію, а постановку здійснив у 1997 році режисер. Прем’єра відбулася 1-го лютого.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Поліська рапсодія, драма на дві дії. Режисер-постановник -; художник-сценограф -; художник з костюмів -; композитор, аранжування -; хормейстер - Микола Седлярук; балетмейстер - заслужений діяч мистецтв України; асистент режисера - народний артист України; помічники режисера -Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Це зворушлива історія про пригоди юного графа Жоржа і його названої сестри Бджілки. Як усі діти, вони бавилися, були щасливими, допитливими і безпечними. Тому незчулися, як потрапили в царство гномів і русалок-ундин... Пройшло сім років, Бджілка і Жорж виросли... Вистава для дітей з 4-ох років. Тривалість вистави - 1год.15 хв., з антрактом.Фільм:Жанр: Мюзикл, фентезі, мелодрама, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:40; 12:00; 13:10; 14:30; 15:40; 16:50; 18:10; 19:00;20:30Про що фільм: Молодий злодюжка на ім'я Аладдін хоче стати принцом, щоб одружитися на принцесі Жасмін. Тим часом візир Аграби Джафар, має намір захопити владу над Аграбою, а для цього він прагне роздобути чарівну лампу, що зберігається в печері чудес, доступ до якої дозволений лише тому, кого називають «алмаз неограненний», і цією людиною є ніхто інший як сам Аладдін.Фільм:Жанр: Жахи, фантастика, трилер, драмаМісце: «Premier City»Початок: 10:30; 14:50; 18:30; 20:40; 23:00Про що фільм: Що, якщо потерпіла крах на Землі інопланетна дитина з надздібностями замість того, щоб стати героєм для людства, виявиться чимось набагато більш зловісним?Фільм:Жанр: ТрилерМісце: «Premier City»Початок: 21:50Про що фільм: Колишня зірка футболу Карсон Філіпс працює приватним детективом, відволікаючись від своїх невдач за допомогою алкоголю та азартних ігор. Він береться за стандартну справу про зниклих без вести людей і виходить на цілу мережу кривавих злочинів. У числі підозрюваних виявляється його давно втрачена дочка-підліток.

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