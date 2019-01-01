Нас труять: люди вимагають розібратися із заводом-«бомбою» біля Луцька

Волинянин просять вирішити проблему забруднення середовища ТОВ «Технологія Базальту», що у Струмівці.Про це йшлося у п’ятницю, 24 травня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.У міськраду надійшло звернення від мешканців щодо забруднення середовища ТОВ «Технологія Базальту», що у Струмівці. Вони, до слова, прийшли на засідання комісії.Ініціатор акціїкаже, що на межі Луцька та початку села Струмівка відкрився завод мінвати «Технологія Базальту», який травить формальдегідами людей. Ніхто на заяви людей щодо шкідливості його роботи не реагує.«Йде чорний дим і неможливо дихати. Якщо такий завод відкрився, то треба його обгородити, як Чорнобиль. Семенюк (ред. – голова Підгайцівської сільради) нам розказує, що там великі люди і він не може вплинути. Якщо якась велика людина травить села, то що нам робити? Якщо нам не допоможуть, то ми готові перекривати дороги. Люди дуже хворіють», - відзначив він.Жителька села Струмівка, багатодітна мамаповідомила, що завод мінвати працює у літній період і торік у неї з вересня діти постійно лежали в лікарні, у них збільшені лімфатичні вузли.«Я цього просто так не залишу. У мене є всі документи. Другий рік підряд мені дають путівки на оздоровлення дітей. Чому моїх дітей мають травити? У нас дуже погана вода, яка виливається на територію житлового масиву. Ми робили перевірку і там у 30 разів шкідливі речовини перевищують норми. Завод вночі смердить, не можна вийти на двір», - наголосила вона. Також волинянка каже, що завод активно працює вночі і без дозволів.Своєю чергою, представники «Технології Базальту» на засідання комісії не з’явилися. Від заводу надіслали звернення, що поки тестують нову лінію, а відповідні органи не надають дозволів на роботу підприємства, бо викиди перевищують норму. Тож «Технологія Базальту» намагається через суд отримати документи.Представник Держпродспоживслужбизауважив, що 10 липня 2017 року підприємство подало заяву на отримання рішення щодо можливості видачі дозволу на викиди шкідливих речовин. Документи розглянули і дійшли висновку, що ТОВ «Технологія Базальту» не може отримати дозвіл, оскільки такі підприємства повинні відмежовуватися від житлових масивів санітарно-захисною зоною. Її розмір біля «Технології Базальту», за поданими самим підприємством документами, складає 300 метрів, однак насправді – 85 метрів.«Фактично у захисній зоні знаходяться житлові будинки, а також земельні ділянки. Тому ми видали документ, яким не дали можливість отримання дозволу», – пояснив він.До початку роботи підприємство зменшило санітарну зону відповідним висновком до 85 метрів, однак після того проводили заміри і виявили перевищення показників за вмістом шкідливих речовин і його роботу призупинили. Відтак, підприємство звернулося до суду і скасувало висновок. Потім повторно зверталося до Держпродспоживслужби через різні суди з вимогою надати дозвіл. Нині чекають висновку Верховного суду.«Протягом серпня-жовтня минулого року ми двічі проводили заміри на вміст забруднюючих речовин. У першому випадку було перевищення фенолу в повітрі у 2,3 рази. Це ми отримали на відстані від 235 метрів, тобто навіть за межами санітарно-захисної зони. Ситуація дуже складна», - констатував Назар Орел.Тож ТОВ «Технологія Базальту» працює без відповідних дозволів. В.о. начальника відділу екологіїповідомила, що найбільше від викидів страждають мешканці Підгайцівської сільради, однак це стосується й Луцька, адже підприємство розташовується близько до міста. За останні 5 років у Луцьку у понад 2-3 рази перевищені показники забруднення фенолом та формальдегідом. Найбільше - на Шопена та Конякіна. Проте, за словами посадовиці, на цю ситуацію впливають й інші підприємства та викиди від транспорту.«Викиди впливають і на нервову систему, і на виникнення онкохвороб», - повідомила вона.У підсумку, члени комісії рекомендували регулярно проводити заміри на території впливу «Технології Базальту» навіть без попередження і особливо в ті години, про особливу токсичність яких кажуть мешканці, управлінню охорони праці також доручили провести позапланову перевірку щодо умов роботи, правоохоронців просять також втрутитися у ситуацію, адже підприємство працює без дозвільних документів.