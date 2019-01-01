На одній із луцьких вулиць встановили нові ліхтарі
Сьогодні, 11:31
У Луцьку на вулиці Кравчука встановили нові світлодіодні світильники.
Про це повідомили у прес-службі департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
На замовлення департаменту ЖКГ КП «Луцьксвітло» провели роботи по будівництву мережі зовнішнього освітлення на вул. Кравчука.
Зазначають, що встановили 30 світлодіодних світильників, які характеризуються тривалим терміном експлуатації.
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Про це повідомили у прес-службі департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
На замовлення департаменту ЖКГ КП «Луцьксвітло» провели роботи по будівництву мережі зовнішнього освітлення на вул. Кравчука.
Зазначають, що встановили 30 світлодіодних світильників, які характеризуються тривалим терміном експлуатації.
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