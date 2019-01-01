На одній із луцьких вулиць встановили нові ліхтарі





Про це повідомили у прес-службі департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради.



На замовлення департаменту ЖКГ КП «Луцьксвітло» провели роботи по будівництву мережі зовнішнього освітлення на вул. Кравчука.



Зазначають, що встановили 30 світлодіодних світильників, які характеризуються тривалим терміном експлуатації.



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