На дорозі у Луцьку утворюється озеро

У Луцьку під залізничним мостом на вулиці Карпенка-Карого періодично утворюється озеро.Про це йшлося у п’ятницю, 24 травня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Директор «Луцькспецкомунтрансу»повідомив, що вода нормально сходить на всіх вулицях при нормальних умовах. Однак зливова каналізація не може справитися з аномальними опадами. Зокрема, такі випадки фіксують у 40-му кварталі, на Соборності, Кравчука та інших ділянках.«Потихеньку все десь робиться. Була вказівка додатково встановити приймальні решітки, аби вода сходила», – зауважив він.До того ж, Валерій Кузьмич каже, що проблемна ділянка дороги розміщена на кілька метрів нижче, аніж вулиця Дубнівська, тому ніяка техніка швидко відкачувати воду звідти не може. Вода під міст «йде» з Рівненської, Зв’язківців, Дубнівської.Тож члени комісії доручили слідкувати за ситуацією, особливо у період злив.