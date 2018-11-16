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Хлопця, якого декілька днів шукали в Ковелі, знайшли мертвим у лісі

Хлопця, якого декілька днів шукали в Ковелі, знайшли мертвим у лісі
Ковельчанина Волидимира Бутмирчука, який поїхав зі свого дому на велосипеді і не повернувся, знайшли повішеним у лісосмузі поруч із містом.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, 16 травня опівдні 22-річний житель міста Ковель поїхав зі свого будинку у невідомому напрямку на велосипеді. Тоді повідомлення з проханням допомогти у пошуках розмістила його мати Анастасія Бутмирчук у мережі Facebook.

На момент зникнення при собі Володимир не мав грошей і мобільного телефону. Рідні та знайомі не помічали у нього звички зникати з дому на довго і без попередження. Однак у поліції повідомили, що хлопець інколи мав дивну поведінку і схильність до думок про самогубство.

Нагадаємо, у мережі публікували відео, де хлопець від'їжджає на своєму велосипеді.





Хлопця, якого декілька днів шукали в Ковелі, знайшли мертвим у лісі
Хлопця, якого декілька днів шукали в Ковелі, знайшли мертвим у лісі

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Теги: Ковель, смерть, кримінал, самогубство, Володимир Бутмирчук
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