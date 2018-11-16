Хлопця, якого декілька днів шукали в Ковелі, знайшли мертвим у лісі

Волидимира Бутмирчука, який поїхав зі свого дому на велосипеді і не повернувся, знайшли повішеним у лісосмузі поруч із містом.



Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Нагадаємо, 16 травня опівдні 22-річний житель міста Ковель Анастасія Бутмирчук у мережі Facebook.



На момент зникнення при собі Володимир не мав грошей і мобільного телефону. Рідні та знайомі не помічали у нього звички зникати з дому на довго і без попередження. Однак у поліції повідомили, що хлопець інколи мав дивну поведінку і схильність до думок про самогубство.



Нагадаємо, у мережі публікували відео, де хлопець від'їжджає на своєму велосипеді.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанина, який поїхав зі свого дому на велосипеді і не повернувся, знайшли повішеним у лісосмузі поруч із містом.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Нагадаємо, 16 травня опівдні 22-річний житель міста Ковель поїхав зі свого будинку у невідомому напрямку на велосипеді. Тоді повідомлення з проханням допомогти у пошуках розмістила його матиу мережі Facebook.На момент зникнення при собі Володимир не мав грошей і мобільного телефону. Рідні та знайомі не помічали у нього звички зникати з дому на довго і без попередження. Однак у поліції повідомили, що хлопець інколи мав дивну поведінку і схильність до думок про самогубство.Нагадаємо, у мережі публікували відео, де хлопець від'їжджає на своєму велосипеді.

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