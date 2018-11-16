Хлопця, якого декілька днів шукали в Ковелі, знайшли мертвим у лісі
Сьогодні, 14:00
Ковельчанина Волидимира Бутмирчука, який поїхав зі свого дому на велосипеді і не повернувся, знайшли повішеним у лісосмузі поруч із містом.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, 16 травня опівдні 22-річний житель міста Ковель поїхав зі свого будинку у невідомому напрямку на велосипеді. Тоді повідомлення з проханням допомогти у пошуках розмістила його мати Анастасія Бутмирчук у мережі Facebook.
На момент зникнення при собі Володимир не мав грошей і мобільного телефону. Рідні та знайомі не помічали у нього звички зникати з дому на довго і без попередження. Однак у поліції повідомили, що хлопець інколи мав дивну поведінку і схильність до думок про самогубство.
Нагадаємо, у мережі публікували відео, де хлопець від'їжджає на своєму велосипеді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, 16 травня опівдні 22-річний житель міста Ковель поїхав зі свого будинку у невідомому напрямку на велосипеді. Тоді повідомлення з проханням допомогти у пошуках розмістила його мати Анастасія Бутмирчук у мережі Facebook.
На момент зникнення при собі Володимир не мав грошей і мобільного телефону. Рідні та знайомі не помічали у нього звички зникати з дому на довго і без попередження. Однак у поліції повідомили, що хлопець інколи мав дивну поведінку і схильність до думок про самогубство.
Нагадаємо, у мережі публікували відео, де хлопець від'їжджає на своєму велосипеді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Прогулянки на катері у Луцьку: як, де і за скільки покататися
Сьогодні, 14:28
Хлопця, якого декілька днів шукали в Ковелі, знайшли мертвим у лісі
Сьогодні, 14:00
Військові, які підтримували Зеленського, видаляють свої сторінки у соцмережах, – Лапін
Сьогодні, 13:49