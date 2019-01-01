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У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*

У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У житловому комплексі «Супернова», який в Луцьку зводить будівельна компанія «Інвестор», монтують теплу підлогу в четвертому будинку.

Нагадаємо, один з наймасштабніших проектів реалізують в районі вулиці Львіської. Поруч — ботанічний сад та мальовничі береги Стиру, а до центру міста — менше двох кілометрів, – пише Район.Луцьк.

Станом на квітень 2019 року в експлуатацію здані три будинки ЖК. Тут посіяли газон, облаштувати доріжки, зони відпочинку, встановили дитячі та спортивні майданчики. Лучани заселяються у нові квартири, роблять ремонт та обживають свої домівки. Крім того біля багатоповерхівок облаштовують великий паркінг.

Щодо решти будинків, то в четвертому триває монтаж теплої підлоги та тривають сантехнічні роботи. Опісля почнуть стяжку підлоги. Також територію навколо будівлі готують до благоустрою.

У п'ятому будинку мурують шостий поверх.

Нагадаємо, у «Супернові» продають двокімнатні квартири у розстрочку без відсотків. Лишилося – кілька квартир площею по 68 квадратів. Загалом вартість квадратного метра у ЖК «Супернова» – 15 000 гривень. Проте для акційних квартир є кілька варіантів розстрочки із нижчими цінами:

1. Перший внесок – 25%, розстрочка на 12 місяців: ціна – 14 500 грн/м2.

2. Перший внесок – 50%, розстрочка на 24 місяці: ціна для першого внеску – 14 000 грн/м2, для решти – 15 000 грн/м2.

Крім того, якщо платити відразу повну суму за ці квартири, вартість квадратного метра буде коштувати 13 900 гривень.

За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*

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Теги: Інвестор
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