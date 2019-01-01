У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*





Нагадаємо, один з наймасштабніших проектів реалізують в районі вулиці Львіської. Поруч — ботанічний сад та мальовничі береги Стиру, а до центру міста — менше двох кілометрів, – пише



Станом на квітень 2019 року в експлуатацію здані три будинки ЖК. Тут посіяли газон, облаштувати доріжки, зони відпочинку, встановили дитячі та спортивні майданчики. Лучани заселяються у нові квартири, роблять ремонт та обживають свої домівки. Крім того біля багатоповерхівок облаштовують великий паркінг.



Щодо решти будинків, то в четвертому триває монтаж теплої підлоги та тривають сантехнічні роботи. Опісля почнуть стяжку підлоги. Також територію навколо будівлі готують до благоустрою.



У п'ятому будинку мурують шостий поверх.



Нагадаємо, у «Супернові» продають двокімнатні квартири у розстрочку без відсотків. Лишилося – кілька квартир площею по 68 квадратів. Загалом вартість квадратного метра у ЖК «Супернова» – 15 000 гривень. Проте для акційних квартир є кілька варіантів розстрочки із нижчими цінами:



1. Перший внесок – 25%, розстрочка на 12 місяців: ціна – 14 500 грн/м2.



2. Перший внесок – 50%, розстрочка на 24 місяці: ціна для першого внеску – 14 000 грн/м2, для решти – 15 000 грн/м2.



Крім того, якщо платити відразу повну суму за ці квартири, вартість квадратного метра буде коштувати 13 900 гривень.



За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



Facebook: facebook.com/investorlutsk/



Instagram: bud.investor





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Супернова» , який в Луцьку зводить будівельна компанія «Інвестор», монтують теплу підлогу в четвертому будинку.Нагадаємо, один з наймасштабніших проектів реалізують в районі вулиці Львіської. Поруч — ботанічний сад та мальовничі береги Стиру, а до центру міста — менше двох кілометрів, – пише Район.Луцьк Станом на квітень 2019 року в експлуатацію здані три будинки ЖК. Тут посіяли газон, облаштувати доріжки, зони відпочинку, встановили дитячі та спортивні майданчики. Лучани заселяються у нові квартири, роблять ремонт та обживають свої домівки. Крім того біля багатоповерхівок облаштовують великий паркінг.Щодо решти будинків, то в четвертому триває монтаж теплої підлоги та тривають сантехнічні роботи. Опісля почнуть стяжку підлоги. Також територію навколо будівлі готують до благоустрою.У п'ятому будинку мурують шостий поверх.Нагадаємо, у «Супернові» продають двокімнатні квартири у розстрочку без відсотків. Лишилося – кілька квартир площею по 68 квадратів. Загалом вартість квадратного метра у ЖК «Супернова» –. Проте для акційних квартир є кілька варіантів розстрочки із нижчими цінами:1. Перший внесок – 25%, розстрочка на 12 місяців: ціна – 14 500 грн/м2.2. Перший внесок – 50%, розстрочка на 24 місяці: ціна для першого внеску –, для решти –Крім того, якщо платити відразу повну суму за ці квартири, вартість квадратного метра буде коштувати

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію