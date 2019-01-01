У четвертому будинку ЖК «Супернова» розпочали монтаж теплої підлоги*
Сьогодні, 14:02
У житловому комплексі «Супернова», який в Луцьку зводить будівельна компанія «Інвестор», монтують теплу підлогу в четвертому будинку.
Нагадаємо, один з наймасштабніших проектів реалізують в районі вулиці Львіської. Поруч — ботанічний сад та мальовничі береги Стиру, а до центру міста — менше двох кілометрів, – пише Район.Луцьк.
Станом на квітень 2019 року в експлуатацію здані три будинки ЖК. Тут посіяли газон, облаштувати доріжки, зони відпочинку, встановили дитячі та спортивні майданчики. Лучани заселяються у нові квартири, роблять ремонт та обживають свої домівки. Крім того біля багатоповерхівок облаштовують великий паркінг.
Щодо решти будинків, то в четвертому триває монтаж теплої підлоги та тривають сантехнічні роботи. Опісля почнуть стяжку підлоги. Також територію навколо будівлі готують до благоустрою.
У п'ятому будинку мурують шостий поверх.
Нагадаємо, у «Супернові» продають двокімнатні квартири у розстрочку без відсотків. Лишилося – кілька квартир площею по 68 квадратів. Загалом вартість квадратного метра у ЖК «Супернова» – 15 000 гривень. Проте для акційних квартир є кілька варіантів розстрочки із нижчими цінами:
1. Перший внесок – 25%, розстрочка на 12 місяців: ціна – 14 500 грн/м2.
2. Перший внесок – 50%, розстрочка на 24 місяці: ціна для першого внеску – 14 000 грн/м2, для решти – 15 000 грн/м2.
Крім того, якщо платити відразу повну суму за ці квартири, вартість квадратного метра буде коштувати 13 900 гривень.
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Нагадаємо, один з наймасштабніших проектів реалізують в районі вулиці Львіської. Поруч — ботанічний сад та мальовничі береги Стиру, а до центру міста — менше двох кілометрів, – пише Район.Луцьк.
Станом на квітень 2019 року в експлуатацію здані три будинки ЖК. Тут посіяли газон, облаштувати доріжки, зони відпочинку, встановили дитячі та спортивні майданчики. Лучани заселяються у нові квартири, роблять ремонт та обживають свої домівки. Крім того біля багатоповерхівок облаштовують великий паркінг.
Щодо решти будинків, то в четвертому триває монтаж теплої підлоги та тривають сантехнічні роботи. Опісля почнуть стяжку підлоги. Також територію навколо будівлі готують до благоустрою.
У п'ятому будинку мурують шостий поверх.
Нагадаємо, у «Супернові» продають двокімнатні квартири у розстрочку без відсотків. Лишилося – кілька квартир площею по 68 квадратів. Загалом вартість квадратного метра у ЖК «Супернова» – 15 000 гривень. Проте для акційних квартир є кілька варіантів розстрочки із нижчими цінами:
1. Перший внесок – 25%, розстрочка на 12 місяців: ціна – 14 500 грн/м2.
2. Перший внесок – 50%, розстрочка на 24 місяці: ціна для першого внеску – 14 000 грн/м2, для решти – 15 000 грн/м2.
Крім того, якщо платити відразу повну суму за ці квартири, вартість квадратного метра буде коштувати 13 900 гривень.
За більш детальною інформацією звертайтеся у відділ продажу:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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