Жінка, яку знайшли побитою біля річки у Луцьку, прийшла до тями





Про це розповів заступник директора з медичної частини Луцької міської клінічної лікарні Володимир Шендибило.



Нагадаємо, що 5 травня близько 20 години луцькі правоохоронці знайшли непритомну жінку на березі річки Стир, тоді громадян просили допомогти із ідентифікацією особи, адже документів у потерпілої не знайшли. Згодом у поліції повідомили, що нею виявилася



Жінку привезли до реанімації у вкрай важкому стані, вона



Днями вона все ж прийшла до тями, а зараз навіть може трохи розмовляти, хоча лікар каже, що обширна політравма вплинула і на її психологічний стан, тому зрозуміти жінку важко.



Потерпіла і досі перебуває в палаті інтенсивної терапії у відділенні анестезіології Луцької міської клінічної лікарні. Шендибало говорить, що прогнози поки давати важко: "Хоч і спостерігається позитивна динаміка, її стан досі залишається нестабільним", – підсумовує лікар.



Відомо, що за весь час перебування жінки у реанімації до неї жодного разу не навідувалися.



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