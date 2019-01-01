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Жінка, яку знайшли побитою біля річки у Луцьку, прийшла до тями

Жінка, яку знайшли побитою біля річки у Луцьку, прийшла до тями
Жінка, яку декілька тижнів тому знайшли непритомною поблизу річки Стир у Луцьку досі перебуває у важкому стані, але вже прийшла до тями і самостійно дихає.

Про це розповів заступник директора з медичної частини Луцької міської клінічної лікарні Володимир Шендибило.

Нагадаємо, що 5 травня близько 20 години луцькі правоохоронці знайшли непритомну жінку на березі річки Стир, тоді громадян просили допомогти із ідентифікацією особи, адже документів у потерпілої не знайшли. Згодом у поліції повідомили, що нею виявилася 49-річна жителька Ківерцівського району.

Жінку привезли до реанімації у вкрай важкому стані, вона довго перебувала без свідомості, а функції життєвих органів підтримувалися апаратами штучної вентиляції легень.

Днями вона все ж прийшла до тями, а зараз навіть може трохи розмовляти, хоча лікар каже, що обширна політравма вплинула і на її психологічний стан, тому зрозуміти жінку важко.

Потерпіла і досі перебуває в палаті інтенсивної терапії у відділенні анестезіології Луцької міської клінічної лікарні. Шендибало говорить, що прогнози поки давати важко: "Хоч і спостерігається позитивна динаміка, її стан досі залишається нестабільним", – підсумовує лікар.

Відомо, що за весь час перебування жінки у реанімації до неї жодного разу не навідувалися.

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Теги: Стир, Луцьк, кримінал, лікарня, реанімація, жінка, побиття
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