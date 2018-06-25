У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО

У замку Любарта, відбулось відкриття зображення реконструкції княжого палацу, у якому відбувався з'їзд монахів.Про це на своїй сторінці у Facebook написав сам автор і художник-проектант об'єкту –До дати історичної події, а також Любартовских читань, у п'ятницю, 24 травня, зображення, розміром 5 на 3 м, розмістили на місці фундаментів княжого палацу.Проект відбувся за сприяння управління культури облдержадміністрації, дирекції історико-культурного заповідника у м. Луцьку."Тепер наш Луцьк, отримав іще один арт об'єкт. Князь Любарт запрошує лучан і гостей міста у замок, до оглядин",– пише Чухрай.