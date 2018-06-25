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У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО

У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
У замку Любарта, відбулось відкриття зображення реконструкції княжого палацу, у якому відбувався з'їзд монахів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав сам автор і художник-проектант об'єкту – Віктор Чухрай.

До дати історичної події, а також Любартовских читань, у п'ятницю, 24 травня, зображення, розміром 5 на 3 м, розмістили на місці фундаментів княжого палацу.

Проект відбувся за сприяння управління культури облдержадміністрації, дирекції історико-культурного заповідника у м. Луцьку.

"Тепер наш Луцьк, отримав іще один арт об'єкт. Князь Любарт запрошує лучан і гостей міста у замок, до оглядин",– пише Чухрай.

У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО
У замку Любарта – новий арт-об'єкт. ФОТО

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Теги: Чухрай, Луцьк, замок Любарта, арт-об'єкт, монахи, історія
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