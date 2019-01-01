Розповіли про особливості співпраці лісівників та громад волинського прикордоння





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Відбулася зустріч із директором лісогосподарського підприємства, головою Вишнівської сільської ОТГ, виконавчим комітетом, старостами, депутатським корпусом. Говорили про розвиток громади за два роки, обговорювали проекти та плани на майбутнє, відвідали ряд соціальних, освітніх та культурних об’єктів, унікальних місцевих родзинок.



Серед усього програма заходу передбачала візит до мальовничих місць Замлинського лісництва, зокрема – лісової пасіки. У лісових масивах, подалі від метушні та загазованого повітря – уже більш як півстоліття знаходяться вулики, де лісівники заготовляють корисний і цілющий мед.



Учасники заходу – керівництво Вишнівської ОТГ та представники обласних ЗМІ – поспілкувалися із директором ДП «Любомльське ЛГ» Володимиром Туревичем та досвідченим пасічником Миколою Лобком, посмакували свіжим травненим медом.



«У нас гарна комунікація із громадою, – наголосив Володимир Сергійович, – дружимо, відвідуємо сесії, нас запрошують і ми виступаємо зі своєї ініціативи. Серед депутатів є наш інженер лісових культур Іван Каліщук. Разом із громадою ми садимо ліс, відновлюємо дороги, тобто у нас повне взаєморозуміння. На території Вишнівської ОТГ ми облаштували три автобусні зупинки – дерев’яні конструкції, виготовлені у власному цеху, маємо два великих рекреаційних пункти, за якими постійно доглядають наші працівники, нещодавно встановили дві бесідки за с. Машів, допомогли у створенні невеличкої відпочинкової зони для цього села. Звичайно, сплачуємо податки усіх видів до бюджету цієї ОТГ. З початку 2019 року на сьогоднішній день уже сплатили 454,4 тисячі гривень».



Директор лісогосподарського підприємства також зауважив, що спілкування є із усіма місцевими ОТГ, є взаєморозуміння та підтримка, спільні вирішення питань: «Ми тримаємо контакт з усіма громадами, бо бачимо: чим частіше спілкування, тим більше порозуміння і більше корисної роботи разом, – сказав Володимир Туревич».





Учасники прес-туру неодноразово відзначили хорошу і злагоджену співпрацю Вишнівської ОТГ та Любомльського держлісгоспу. Подорожуючи територією громади, журналісти могли бачити всі результати співпраці. А перший заступник голови сільської ради Галина Федончук розповіла і про плани на майбутнє. Так, у проекті будівництва рекреаційної зони «Моторик-парк» у с. Вишнів держлісгосп допоможе виготовити спеціальні дерев’яні конструкції для розвитку моторики дітей, вестибулярного апарату.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час прес-туру, організованого Волинським РВ Асоціації міст України в рамках реалізації проекту «ПУЛЬС», на тему: «Як живеться ОТГ у волинському прикордонні: фінансова децентралізація, джерела наповнення місцевого бюджету та розвиток інфраструктури Вишнівської ОТГ», журналістам розповіли про співпрацю місцевої громади та ДП «Любомльське ЛГ».Про це повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.Відбулася зустріч із директором лісогосподарського підприємства, головою Вишнівської сільської ОТГ, виконавчим комітетом, старостами, депутатським корпусом. Говорили про розвиток громади за два роки, обговорювали проекти та плани на майбутнє, відвідали ряд соціальних, освітніх та культурних об’єктів, унікальних місцевих родзинок.Серед усього програма заходу передбачала візит до мальовничих місць Замлинського лісництва, зокрема – лісової пасіки. У лісових масивах, подалі від метушні та загазованого повітря – уже більш як півстоліття знаходяться вулики, де лісівники заготовляють корисний і цілющий мед.Учасники заходу – керівництво Вишнівської ОТГ та представники обласних ЗМІ – поспілкувалися із директором ДП «Любомльське ЛГ»та досвідченим пасічником, посмакували свіжим травненим медом.«У нас гарна комунікація із громадою, – наголосив Володимир Сергійович, – дружимо, відвідуємо сесії, нас запрошують і ми виступаємо зі своєї ініціативи. Серед депутатів є наш інженер лісових культур Іван Каліщук. Разом із громадою ми садимо ліс, відновлюємо дороги, тобто у нас повне взаєморозуміння. На території Вишнівської ОТГ ми облаштували три автобусні зупинки – дерев’яні конструкції, виготовлені у власному цеху, маємо два великих рекреаційних пункти, за якими постійно доглядають наші працівники, нещодавно встановили дві бесідки за с. Машів, допомогли у створенні невеличкої відпочинкової зони для цього села. Звичайно, сплачуємо податки усіх видів до бюджету цієї ОТГ. З початку 2019 року на сьогоднішній день уже сплатили 454,4 тисячі гривень».Директор лісогосподарського підприємства також зауважив, що спілкування є із усіма місцевими ОТГ, є взаєморозуміння та підтримка, спільні вирішення питань: «Ми тримаємо контакт з усіма громадами, бо бачимо: чим частіше спілкування, тим більше порозуміння і більше корисної роботи разом, – сказав Володимир Туревич».Учасники прес-туру неодноразово відзначили хорошу і злагоджену співпрацю Вишнівської ОТГ та Любомльського держлісгоспу. Подорожуючи територією громади, журналісти могли бачити всі результати співпраці. А перший заступник голови сільської радирозповіла і про плани на майбутнє. Так, у проекті будівництва рекреаційної зони «Моторик-парк» у с. Вишнів держлісгосп допоможе виготовити спеціальні дерев’яні конструкції для розвитку моторики дітей, вестибулярного апарату.

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