У небі над Волинню помітили червонокнижних птахів. ФОТО
Сьогодні, 21:16
Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" опублікував добірку світлин з нещодавньої орнітологічної експедиції.
Зокрема, досліжникам вдалось зазнімкувати декількох червонокнижних птахів - лелеку чорного та луня лучного.
До слова, в Україні чисельність лелеки чорного досягає 400–450 пар, з яких у Волинській області 50–60 пар.
До причин зміни чисельності відносять деградацію місць гніздування через вирубування лісів та меліорацію лісових угідь у смузі лісостепу.
В омолоджених лісах, не знайшовши старого дерева, лелеки будують гнізда на молодих деревах, у яких під вагою гнізда ламаються гілки і гнізда з яйцями або пташенятами падають на землю.
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Зокрема, досліжникам вдалось зазнімкувати декількох червонокнижних птахів - лелеку чорного та луня лучного.
До слова, в Україні чисельність лелеки чорного досягає 400–450 пар, з яких у Волинській області 50–60 пар.
До причин зміни чисельності відносять деградацію місць гніздування через вирубування лісів та меліорацію лісових угідь у смузі лісостепу.
В омолоджених лісах, не знайшовши старого дерева, лелеки будують гнізда на молодих деревах, у яких під вагою гнізда ламаються гілки і гнізда з яйцями або пташенятами падають на землю.
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