У небі над Волинню помітили червонокнижних птахів. ФОТО





Зокрема, досліжникам вдалось зазнімкувати декількох червонокнижних птахів - лелеку чорного та луня лучного.



Лунь лучний

Лунь лучний

До слова, в Україні чисельність лелеки чорного досягає 400–450 пар, з яких у Волинській області 50–60 пар.



До причин зміни чисельності відносять деградацію місць гніздування через вирубування лісів та меліорацію лісових угідь у смузі лісостепу.



Лелека чорний

В омолоджених лісах, не знайшовши старого дерева, лелеки будують гнізда на молодих деревах, у яких під вагою гнізда ламаються гілки і гнізда з яйцями або пташенятами падають на землю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" опублікував добірку світлин з нещодавньої орнітологічної експедиції.Зокрема, досліжникам вдалось зазнімкувати декількох червонокнижних птахів - лелеку чорного та луня лучного.До слова, в Україні чисельність лелеки чорного досягає 400–450 пар, з яких у Волинській області 50–60 пар.До причин зміни чисельності відносять деградацію місць гніздування через вирубування лісів та меліорацію лісових угідь у смузі лісостепу.В омолоджених лісах, не знайшовши старого дерева, лелеки будують гнізда на молодих деревах, у яких під вагою гнізда ламаються гілки і гнізда з яйцями або пташенятами падають на землю.

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