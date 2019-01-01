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У небі над Волинню помітили червонокнижних птахів. ФОТО

У небі над Волинню помітили червонокнижних птахів. ФОТО
Ківерцівський національний природний парк "Цуманська пуща" опублікував добірку світлин з нещодавньої орнітологічної експедиції.

Зокрема, досліжникам вдалось зазнімкувати декількох червонокнижних птахів - лелеку чорного та луня лучного.

Лунь лучний
Лунь лучний

Лунь лучний
Лунь лучний

До слова, в Україні чисельність лелеки чорного досягає 400–450 пар, з яких у Волинській області 50–60 пар.

До причин зміни чисельності відносять деградацію місць гніздування через вирубування лісів та меліорацію лісових угідь у смузі лісостепу.

Лелека чорний
Лелека чорний

В омолоджених лісах, не знайшовши старого дерева, лелеки будують гнізда на молодих деревах, у яких під вагою гнізда ламаються гілки і гнізда з яйцями або пташенятами падають на землю.

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Теги: лелека, лунь, Червона книга, Цуманська пуща
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