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На ставках у Луцьку хочуть облаштувати відпочинкову зону

На ставках у Луцьку хочуть облаштувати відпочинкову зону
У Луцьку планують реконструювати частину території Омелянівських ставків.

Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

В.о. начальнику відділу екології Оксана Тарабанюк розповіла, що у місті запланували зробити капітальний ремонт території Омелянівських ставків від вулиці Кічкарівскої до Ломоносова.

«Це має бути зона відпочинку на одній ділянці. Загальна протяжність території – 17,5 гектара. Ремонт запланували зробити на 5,3 гектара. Там будуть місця для купання, рибальства, система очищення ставків», - сказала вона.

Утім, точного місця, де відбуватимуться роботи, поки не визначили, адже навколо деяких ставків створилися унікальні природні умови і це питання вивчать детальніше.

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Теги: ставок, Луцьк
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