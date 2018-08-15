На ставках у Луцьку хочуть облаштувати відпочинкову зону

У Луцьку планують реконструювати частину території Омелянівських ставків.Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.В.о. начальнику відділу екологіїрозповіла, що у місті запланували зробити капітальний ремонт території Омелянівських ставків від вулиці Кічкарівскої до Ломоносова.«Це має бути зона відпочинку на одній ділянці. Загальна протяжність території – 17,5 гектара. Ремонт запланували зробити на 5,3 гектара. Там будуть місця для купання, рибальства, система очищення ставків», - сказала вона.Утім, точного місця, де відбуватимуться роботи, поки не визначили, адже навколо деяких ставків створилися унікальні природні умови і це питання вивчать детальніше.