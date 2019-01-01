У Луцьку медикам дадуть премії
Сьогодні, 12:22
У Луцьку працівникам медзакладів дадуть премії.
Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат міської ради Тарас Шляхтич нагадав, що його колега Алла Надточій звернулася з пропозицією виділити 30 % премій медперсоналу до Дня медичного працівника.
«Ми щороку виплачуємо премії і це буде цього року. Але поки я не готова сказати, буде це 30 % чи інша сума», - відповіла директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Депутат міської ради Тарас Шляхтич нагадав, що його колега Алла Надточій звернулася з пропозицією виділити 30 % премій медперсоналу до Дня медичного працівника.
«Ми щороку виплачуємо премії і це буде цього року. Але поки я не готова сказати, буде це 30 % чи інша сума», - відповіла директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У суді на Волині побились жінки
Сьогодні, 12:37
У Луцьку медикам дадуть премії
Сьогодні, 12:22
На Закарпатті у річці знайшли тіло дівчинки
Сьогодні, 12:05
На Волині юнак на мотоциклі збив 15-річну дівчину
Сьогодні, 11:45