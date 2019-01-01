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У Луцьку медикам дадуть премії

У Луцьку медикам дадуть премії
У Луцьку працівникам медзакладів дадуть премії.

Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Депутат міської ради Тарас Шляхтич нагадав, що його колега Алла Надточій звернулася з пропозицією виділити 30 % премій медперсоналу до Дня медичного працівника.

«Ми щороку виплачуємо премії і це буде цього року. Але поки я не готова сказати, буде це 30 % чи інша сума», - відповіла директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова.

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Теги: премії, медики
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