Кладовище у Гаразджі розширять





Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.



Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова повідомила, що у бюджеті Луцька передбачають 600 тисяч гривень «Луцькому спеціалізованому комбінату комунально-побутового обслуговування» для придбання землі під розширення кладовища.



Варто зауважити, що нині кладовище у Гаразджі має близько 40 гектарів землі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьке міське кладовище, що розташоване у селі Гаразджа, хочуть розширити.Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Директор департаменту бюджету та фінансівповідомила, що у бюджеті Луцька передбачають 600 тисяч гривень «Луцькому спеціалізованому комбінату комунально-побутового обслуговування» для придбання землі під розширення кладовища.Варто зауважити, що нині кладовище у Гаразджі має близько 40 гектарів землі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію