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Кладовище у Гаразджі розширять

Кладовище у Гаразджі розширять
Луцьке міське кладовище, що розташоване у селі Гаразджа, хочуть розширити.

Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова повідомила, що у бюджеті Луцька передбачають 600 тисяч гривень «Луцькому спеціалізованому комбінату комунально-побутового обслуговування» для придбання землі під розширення кладовища.

Варто зауважити, що нині кладовище у Гаразджі має близько 40 гектарів землі.

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Теги: кладовище, Гаразджа
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