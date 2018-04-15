Кладовище у Гаразджі розширять
Сьогодні, 12:44
Луцьке міське кладовище, що розташоване у селі Гаразджа, хочуть розширити.
Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова повідомила, що у бюджеті Луцька передбачають 600 тисяч гривень «Луцькому спеціалізованому комбінату комунально-побутового обслуговування» для придбання землі під розширення кладовища.
Варто зауважити, що нині кладовище у Гаразджі має близько 40 гектарів землі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 27 травня, під час засідання комісії міськради з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова повідомила, що у бюджеті Луцька передбачають 600 тисяч гривень «Луцькому спеціалізованому комбінату комунально-побутового обслуговування» для придбання землі під розширення кладовища.
Варто зауважити, що нині кладовище у Гаразджі має близько 40 гектарів землі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У центрі Луцька бус на переході збив жінку
Сьогодні, 12:54
Кладовище у Гаразджі розширять
Сьогодні, 12:44
У суді на Волині побились жінки
Сьогодні, 12:37
У Луцьку медикам дадуть премії
Сьогодні, 12:22