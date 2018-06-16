Фестиваль повітряних куль у Луцьку: чим здивують відвідувачів

Цього тижня у Луцьку відбудеться карнавал повітряних куль Аеросфера 2019. На території колишнього іподрому (парк ім. Лесі Українки) 1-2 червня лучан чекатиме незабутнє шоу з повітряними кулями та святкування Міжнародного дня захисту дітей.Про це повідомляють організатори.Протягом двох днів лучани зможуть відвідати:- Бульбашкове шоу креативної агенції Art Project та- Бабл фест, безкоштовні майстер класи (плетіння ззачісок, аквагрим тощо), конкурси для наймолодших лучан, ГО «Ми плюс»- Тематичні розмальовки для дітей «Казки про Луцьк» з- Родинні спортивні змагання (з призами  ) від КЗ «Спорт для всіх»- Майстерки з виготовлення повітряних куль від Арт-локації «Творчий калейдоскоп»- Майстер-класи з виготовлення та запускання повітряних зміїв проведе Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді- Аплікації та виготовлення комбінованих паперових літачків від студії «Маленький Хогвартс»- Майстерки з гончарства та розмальовування глини, ГО «Зірка надії»Тривалість вищеперелічених активностей щодня 15:00-19:00. Список компонентів програми постійно доповнюватимуть, тож згодом оприлюднять детальну програму та мапу локації.Окрім цього, на території карнавалу буде постійно функціонувати зона атракціонів для дітей та дорослих.Також на локації працюватимуть веселі аніматори, фудкорт для всієї родини, музична сцена і, звісно, повітряні кулі.Тож кличуть брати бульбашки, пледи, каремати, гарний настрій і приходити в суботу і неділю святкувати разом. Тривалість карнавалу щодня 15:00-22:00.