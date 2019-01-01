Евакуювали автодрабиною: у Ковелі з пожежі рятували дитину. ФОТО

У Ковелі вогнеборці врятували життя дитини і трьох громадян.Про це у Facebook повідомив речник Управління ДСНС у Волинській області27 травня о 16:52 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в 9-ти поверховому будинку на вулиці Тараса Боровця.На місце події було направлено 1-й хід 19-ї Державної пожежно-рятувальнльної частини, а також пожежну автоцистерну і автодрабину 4-ї ДПРЧ м. Ковель Управління ДСНС у Волинській області.По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить кімната на 9-у поверсі. Вогнеборці встановили автодрабину та вирушили на допомогу мешканцям, а також подали на гасіння пожежі водяні стволи в складі ланки газодимозахисників в апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення.Завдяки оперативним діям по автодрабині врятовано дитину віком 7 років та трьох дорослих, яких вивели по сходах. 1 особа травмована (отруїлась чадним газом).Внаслідок пожежі знищено: 2-є дверей, оздоблення стін, електролічильник, речі домашнього вжитку. Загорання ліквідовано о 17:35.Причина пожежі - коротке замикання електромережі.