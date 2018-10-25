У Луцькраді посмертно нагородили Героя Андрія Єлістратова





Нагороду вручили під час оперативної наради 28 травня вручили батькові загиблого Юрію Єлістратову.



Нагадаємо, Луцьк попрощався із загиблим Героєм 11 серпня минулого року.



Довідково:



Андрій Єлістратов народився 23 жовтня 1993 року. Навчався в школі №10, а згодом здобув освіту в університеті харчових технологій. Протягом 2010-2013 років служив за контрактом у 30-й окремій механізованій бригаді. Навесні 2014 року був призваний на військову службу по мобілізації.



28 липня 2014 року отримав поранення під час виконання бойового завдання. У 2015 році був демобілізований. У березні 2016 року він підписав контракт і ніс службу у складі 14-ої ОМБР.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку орденом «За мужність ІІІ ступеня» посмертно нагородили бійця 14-ої ОМБР, старшого солдата Андрія Єлістратова, який загинув на Луганщині 8 серпня 2018 року.Нагороду вручили під час оперативної наради 28 травня вручили батькові загиблогоНагадаємо,

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