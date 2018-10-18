Відоме ім’я підприємця, який у Луцьку давав 5 тисяч доларів хабара працівнику Нацполіції

У Луцьку нещодавноза спробу підкупу працівника Управління захисту економіки. Бізнесмен, який став переможцем конкурсних торгів на постачання продукції до установ, згодом возив неякісний товар.Аби не нести відповідальність, він звернувся до керівника відділу управління захисту економіки з «діловою» пропозицією. За припинення проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні та подальше його закриття. Підприємця затримали «на гарячому».Наразі жстало відоме ім’я підприємця. Це, який займається постачанням «молочки» у заклади Луцька і області.За цим фактом військова прокуратура Луцького гарнізону Західного регіону відкрила кримінальне провадження. Олександру Бояновському обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.Зауважимо, минулоріч Олександр Бояновський, а також табору «Ровесник» на весь рік.Нагадаємо, у березні 2017 року у Луцьку правоохоронці перевіряли документацію всіх дошкільних навчальних закладах, яка стосуються молочних продуктів. Перевірка здійснювалася на предмет поставки неякісної продукції і фальсифікату. Тоді ж з цього приводу відкрили кримінальне провадження за статтею «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах» щодо підприємця Бояновського.Однак, не зважаючи на цей скандал, приватний підприємець продовжував постачати молочну продукцію у заклади освіти Луцька.Тож, ймовірно, скандальне затримання Бояновського пов’язане саме із махінаціями з постачанням «молочки» у заклади, де харчують дітей.