Відоме ім’я підприємця, який у Луцьку давав 5 тисяч доларів хабара працівнику Нацполіції
Сьогодні, 11:12
У Луцьку нещодавно затримали підприємця за спробу підкупу працівника Управління захисту економіки. Бізнесмен, який став переможцем конкурсних торгів на постачання продукції до установ, згодом возив неякісний товар.
Аби не нести відповідальність, він звернувся до керівника відділу управління захисту економіки з «діловою» пропозицією. За припинення проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні та подальше його закриття запропонував 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Підприємця затримали «на гарячому».
Наразі ж Інформаційному агентству ВолиньPost стало відоме ім’я підприємця. Це Бояновський Олександр Васильович, який займається постачанням «молочки» у заклади Луцька і області.
За цим фактом військова прокуратура Луцького гарнізону Західного регіону відкрила кримінальне провадження. Олександру Бояновському обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Зауважимо, минулоріч Олександр Бояновський виграв тендер на постачання вершкового масла для усіх дитсадків Луцька, а також табору «Ровесник» на весь рік.
Нагадаємо, у березні 2017 року у Луцьку правоохоронці перевіряли документацію всіх дошкільних навчальних закладах, яка стосуються молочних продуктів. Перевірка здійснювалася на предмет поставки неякісної продукції і фальсифікату. Тоді ж з цього приводу відкрили кримінальне провадження за статтею «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах» щодо підприємця Бояновського.
Однак, не зважаючи на цей скандал, приватний підприємець продовжував постачати молочну продукцію у заклади освіти Луцька.
Тож, ймовірно, скандальне затримання Бояновського пов’язане саме із махінаціями з постачанням «молочки» у заклади, де харчують дітей.
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Аби не нести відповідальність, він звернувся до керівника відділу управління захисту економіки з «діловою» пропозицією. За припинення проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні та подальше його закриття запропонував 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Підприємця затримали «на гарячому».
Наразі ж Інформаційному агентству ВолиньPost стало відоме ім’я підприємця. Це Бояновський Олександр Васильович, який займається постачанням «молочки» у заклади Луцька і області.
За цим фактом військова прокуратура Луцького гарнізону Західного регіону відкрила кримінальне провадження. Олександру Бояновському обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
Зауважимо, минулоріч Олександр Бояновський виграв тендер на постачання вершкового масла для усіх дитсадків Луцька, а також табору «Ровесник» на весь рік.
Нагадаємо, у березні 2017 року у Луцьку правоохоронці перевіряли документацію всіх дошкільних навчальних закладах, яка стосуються молочних продуктів. Перевірка здійснювалася на предмет поставки неякісної продукції і фальсифікату. Тоді ж з цього приводу відкрили кримінальне провадження за статтею «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах» щодо підприємця Бояновського.
Однак, не зважаючи на цей скандал, приватний підприємець продовжував постачати молочну продукцію у заклади освіти Луцька.
Тож, ймовірно, скандальне затримання Бояновського пов’язане саме із махінаціями з постачанням «молочки» у заклади, де харчують дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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