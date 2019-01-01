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У Луцьку невідомі видають себе за працівників «Ласки»

У Луцьку невідомі видають себе за працівників «Ласки»
Невідомі видають себе за працівників луцького комунального підприємства «Ласка».

Про це повідомили на сторінці КП.

Зазначають, що почастішали повідомлення про те, що невідомі видають себе за працівників «Ласки». Але підприємство користується лише одним автомобілем – Opel Movano білого кольору, державний номер АС 6276 ВО.

«Ми не винаймаємо сторонніх автомобілів. З благодійниками, що бажають надавати матеріальну допомогу на постійний основі укладаємо договори», – йдеться у дописі.

Лучан просять повідомлять за номером 102 або 0501519963 при підозрі незаконного відлову тварин.

Також повідомили, що незабаром на авто нанесуть логотип для візуальної ідентифікації.

У Луцьку невідомі видають себе за працівників «Ласки»
У Луцьку невідомі видають себе за працівників «Ласки»
У Луцьку невідомі видають себе за працівників «Ласки»
У Луцьку невідомі видають себе за працівників «Ласки»

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Теги: КП «Ласка», Луцьк
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