Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО

У Луцьк приїхали учасниці Всесвітньої мотоциклетної жіночої естафети.Візит байкерок з України, Литви та Польщі у Луцьк відбувся сьогодні, 28 травня.Так, 25 лютого 2019 року у Великій Британії стартувала Всесвітня мотоциклетна жіноча естафета (WRWR). Відтак, український етап триває впродовж чотирьох днів з 28 по 31 травня.Згідно із узгодженим з організаторами маршрутом 28 травня учасниці естафети проїхали через міста Ковель і Луцьк. Далі вони попрямують до міста Дубно Рівненської області.Із Польщі леді на мотоциклах заїхали на Волинь через пункт пропуску «Ягодин». Вже у Ковелі до мотоколони долучилася мотоциклетна спільнота Волинської області. А у післяобідню пору, дещо збившись з графіку, учасниці естафети приїхали до Луцька. При в’їзді в місто Луцьк до мотоколони долучилися представники ГО «Галицько-Волинський Байкер».Гостям на байках влаштували екскурсію замком Любарта. Окрім того, біля замку учасниці естафети пофотографувалися з місцевою дітворою, а дехто навіть "погазував" на байку. Наступна локація - місто Дубно.