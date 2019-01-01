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Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО

Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
У Луцьк приїхали учасниці Всесвітньої мотоциклетної жіночої естафети.

Візит байкерок з України, Литви та Польщі у Луцьк відбувся сьогодні, 28 травня.

Так, 25 лютого 2019 року у Великій Британії стартувала Всесвітня мотоциклетна жіноча естафета (WRWR). Відтак, український етап триває впродовж чотирьох днів з 28 по 31 травня.

Згідно із узгодженим з організаторами маршрутом 28 травня учасниці естафети проїхали через міста Ковель і Луцьк. Далі вони попрямують до міста Дубно Рівненської області.

Із Польщі леді на мотоциклах заїхали на Волинь через пункт пропуску «Ягодин». Вже у Ковелі до мотоколони долучилася мотоциклетна спільнота Волинської області. А у післяобідню пору, дещо збившись з графіку, учасниці естафети приїхали до Луцька. При в’їзді в місто Луцьк до мотоколони долучилися представники ГО «Галицько-Волинський Байкер».

Гостям на байках влаштували екскурсію замком Любарта. Окрім того, біля замку учасниці естафети пофотографувалися з місцевою дітворою, а дехто навіть "погазував" на байку. Наступна локація - місто Дубно.

Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО

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Теги: байкери, Луцьк, замок Любарта
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Коментарі 1
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Дуже старі "леді", прокурені, зношені... Я чекав кращого.
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