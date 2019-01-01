Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Сьогодні, 15:37
У Луцьк приїхали учасниці Всесвітньої мотоциклетної жіночої естафети.
Візит байкерок з України, Литви та Польщі у Луцьк відбувся сьогодні, 28 травня.
Так, 25 лютого 2019 року у Великій Британії стартувала Всесвітня мотоциклетна жіноча естафета (WRWR). Відтак, український етап триває впродовж чотирьох днів з 28 по 31 травня.
Згідно із узгодженим з організаторами маршрутом 28 травня учасниці естафети проїхали через міста Ковель і Луцьк. Далі вони попрямують до міста Дубно Рівненської області.
Із Польщі леді на мотоциклах заїхали на Волинь через пункт пропуску «Ягодин». Вже у Ковелі до мотоколони долучилася мотоциклетна спільнота Волинської області. А у післяобідню пору, дещо збившись з графіку, учасниці естафети приїхали до Луцька. При в’їзді в місто Луцьк до мотоколони долучилися представники ГО «Галицько-Волинський Байкер».
Гостям на байках влаштували екскурсію замком Любарта. Окрім того, біля замку учасниці естафети пофотографувалися з місцевою дітворою, а дехто навіть "погазував" на байку. Наступна локація - місто Дубно.
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Візит байкерок з України, Литви та Польщі у Луцьк відбувся сьогодні, 28 травня.
Так, 25 лютого 2019 року у Великій Британії стартувала Всесвітня мотоциклетна жіноча естафета (WRWR). Відтак, український етап триває впродовж чотирьох днів з 28 по 31 травня.
Згідно із узгодженим з організаторами маршрутом 28 травня учасниці естафети проїхали через міста Ковель і Луцьк. Далі вони попрямують до міста Дубно Рівненської області.
Із Польщі леді на мотоциклах заїхали на Волинь через пункт пропуску «Ягодин». Вже у Ковелі до мотоколони долучилася мотоциклетна спільнота Волинської області. А у післяобідню пору, дещо збившись з графіку, учасниці естафети приїхали до Луцька. При в’їзді в місто Луцьк до мотоколони долучилися представники ГО «Галицько-Волинський Байкер».
Гостям на байках влаштували екскурсію замком Любарта. Окрім того, біля замку учасниці естафети пофотографувалися з місцевою дітворою, а дехто навіть "погазував" на байку. Наступна локація - місто Дубно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Дуже старі "леді", прокурені, зношені... Я чекав кращого.
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