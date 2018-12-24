У Луцьку чоловік, який вколов перукарку «ВІЛ-інфікованим» шприцом, заплатить штраф
Сьогодні, 16:35
У Луцьку суд днями виніс вирок чоловікові, який ще влітку 2017 року вдарив в обличчя жінку та вколов її шприцом, який, за його словами, був ВІЛ-інфікованим.
Вирок опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
У вироку йдеться про те, що подія трапилася на вулиці Шевченка біля перукарні «Анна», де і працює потерпіла.
За словами жінки, коли до неї підійшов обвинувачений, то вона одразу сказала, що не хоче з ним спілкуватися. Утім, чоловік вдарив її в обличчя та вколов у плече голкою шприца, який лежав у нього в портмоне і який він неодноразово назвав «ВІЛ-інфікованим». Жінка додала, що обвинувачений неодноразово погрожував їй фізичною розправою.
Після інциденту жінка негайно подзвонила до батька, який завіз її в лікарню, де їй вкололи вакцину від інфекції.
Сам же чоловік у суді сказав, що у час, коли стався інцидент він нібито був вдома. Але Луцький міськрайонний суд довів його причетність до скоєння злочину та призначив покарання – 850 гривень штрафу.
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Вирок опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
У вироку йдеться про те, що подія трапилася на вулиці Шевченка біля перукарні «Анна», де і працює потерпіла.
За словами жінки, коли до неї підійшов обвинувачений, то вона одразу сказала, що не хоче з ним спілкуватися. Утім, чоловік вдарив її в обличчя та вколов у плече голкою шприца, який лежав у нього в портмоне і який він неодноразово назвав «ВІЛ-інфікованим». Жінка додала, що обвинувачений неодноразово погрожував їй фізичною розправою.
Після інциденту жінка негайно подзвонила до батька, який завіз її в лікарню, де їй вкололи вакцину від інфекції.
Сам же чоловік у суді сказав, що у час, коли стався інцидент він нібито був вдома. Але Луцький міськрайонний суд довів його причетність до скоєння злочину та призначив покарання – 850 гривень штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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