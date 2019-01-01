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У Луцьку побудують медичний центр

У Луцьку побудують медичний центр
У Луцьку планують звести медичний центр на вулиці Дмитра Іващенка, 1.

Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.

Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала розповів, що призначення ділянки на вулиці Дмитра Іващенка було для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Тепер же її цільове призначення змінили під будівництво і обслуговування медичного центру.

Варто додати, що загальна площа землі – 0,1000 гектара.

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Теги: Луцьк, центр, медик
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