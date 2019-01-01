У Луцьку побудують медичний центр
Сьогодні, 10:46
У Луцьку планують звести медичний центр на вулиці Дмитра Іващенка, 1.
Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала розповів, що призначення ділянки на вулиці Дмитра Іващенка було для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Тепер же її цільове призначення змінили під будівництво і обслуговування медичного центру.
Варто додати, що загальна площа землі – 0,1000 гектара.
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Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.
Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала розповів, що призначення ділянки на вулиці Дмитра Іващенка було для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Тепер же її цільове призначення змінили під будівництво і обслуговування медичного центру.
Варто додати, що загальна площа землі – 0,1000 гектара.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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