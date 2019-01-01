У Луцьку побудують медичний центр





Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.



Начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала розповів, що призначення ділянки на вулиці Дмитра Іващенка було для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Тепер же її цільове призначення змінили під будівництво і обслуговування медичного центру.



Варто додати, що загальна площа землі – 0,1000 гектара.

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