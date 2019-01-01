Проспект Волі у Луцьку ремонтуватимуть 2 роки
Сьогодні, 12:27
Розповіли, які вулиці цьогоріч у Луцьку капітально відремонтують.
Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що у Луцьку уклали договорів на 19 мільйонів гривень, які підуть на капітальний ремонт доріг.
Зокрема, планують відремонтувати вулицю Паркову, перехрестя Ківерцівська-Карпенка-Карого за 10 мільйонів гривень, а також проспект Волі. Центральний проспект Луцька планують ремонтувати впродовж 2 років.
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Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що у Луцьку уклали договорів на 19 мільйонів гривень, які підуть на капітальний ремонт доріг.
Зокрема, планують відремонтувати вулицю Паркову, перехрестя Ківерцівська-Карпенка-Карого за 10 мільйонів гривень, а також проспект Волі. Центральний проспект Луцька планують ремонтувати впродовж 2 років.
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