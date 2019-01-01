Проспект Волі у Луцьку ремонтуватимуть 2 роки





Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.



Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась розповів, що у Луцьку уклали договорів на 19 мільйонів гривень, які підуть на капітальний ремонт доріг.



Зокрема, планують відремонтувати вулицю Паркову, перехрестя Ківерцівська-Карпенка-Карого за 10 мільйонів гривень, а також проспект Волі. Центральний проспект Луцька планують ремонтувати впродовж 2 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, які вулиці цьогоріч у Луцьку капітально відремонтують.Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.Директор департаменту ЖКГрозповів, що у Луцьку уклали договорів на 19 мільйонів гривень, які підуть на капітальний ремонт доріг.Зокрема, планують відремонтувати вулицю Паркову, перехрестя Ківерцівська-Карпенка-Карого за 10 мільйонів гривень, а також проспект Волі. Центральний проспект Луцька планують ремонтувати впродовж 2 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію