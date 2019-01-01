Дорога на Набережній у Луцьку побудована на смітті
Сьогодні, 12:33
Для того, аби капітально відремонтувати вулицю Набережну у Луцьку, потрібно відшукати 80 мільйонів гривень.
Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась повідомив, що у місті катастрофічно не вистачає проектантів, тож ремонти доріг нерідко затягуються. Також він розповів, чому вулиця Набережна знаходиться у жахливому стані.
«Частина Набережною побудована на смітті – туди у 60-70-х роках звозили сміття. Модуль пружності дороги не відповідає показникам», - зазначив він.
За словами посадовця, аби Набережну відремонтувати від вулиці Яровиця до Ківерцівської потрібно приблизно 40 мільйонів гривень. Загалом капітальний ремонт Набережної «влетить» у 80 мільйонів. Тож вулицю ремонтуватимуть поточно.
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Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась повідомив, що у місті катастрофічно не вистачає проектантів, тож ремонти доріг нерідко затягуються. Також він розповів, чому вулиця Набережна знаходиться у жахливому стані.
«Частина Набережною побудована на смітті – туди у 60-70-х роках звозили сміття. Модуль пружності дороги не відповідає показникам», - зазначив він.
За словами посадовця, аби Набережну відремонтувати від вулиці Яровиця до Ківерцівської потрібно приблизно 40 мільйонів гривень. Загалом капітальний ремонт Набережної «влетить» у 80 мільйонів. Тож вулицю ремонтуватимуть поточно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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