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Дорога на Набережній у Луцьку побудована на смітті

Дорога на Набережній у Луцьку побудована на смітті
Для того, аби капітально відремонтувати вулицю Набережну у Луцьку, потрібно відшукати 80 мільйонів гривень.

Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.

Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась повідомив, що у місті катастрофічно не вистачає проектантів, тож ремонти доріг нерідко затягуються. Також він розповів, чому вулиця Набережна знаходиться у жахливому стані.

«Частина Набережною побудована на смітті – туди у 60-70-х роках звозили сміття. Модуль пружності дороги не відповідає показникам», - зазначив він.

За словами посадовця, аби Набережну відремонтувати від вулиці Яровиця до Ківерцівської потрібно приблизно 40 мільйонів гривень. Загалом капітальний ремонт Набережної «влетить» у 80 мільйонів. Тож вулицю ремонтуватимуть поточно.

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Теги: ремонт, Набережна, Луцьк
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