Дорога на Набережній у Луцьку побудована на смітті

Для того, аби капітально відремонтувати вулицю Набережну у Луцьку, потрібно відшукати 80 мільйонів гривень.Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.Директор департаменту ЖКГповідомив, що у місті катастрофічно не вистачає проектантів, тож ремонти доріг нерідко затягуються. Також він розповів, чому вулиця Набережна знаходиться у жахливому стані.«Частина Набережною побудована на смітті – туди у 60-70-х роках звозили сміття. Модуль пружності дороги не відповідає показникам», - зазначив він.За словами посадовця, аби Набережну відремонтувати від вулиці Яровиця до Ківерцівської потрібно приблизно 40 мільйонів гривень. Загалом капітальний ремонт Набережної «влетить» у 80 мільйонів. Тож вулицю ремонтуватимуть поточно.