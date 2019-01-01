У Луцьку біля річки хочуть будувати багатоповерхівки
Сьогодні, 15:44
У Луцьку "провалили" голосування щодо погодження проекту детального плану території в межах вулиць Берестова, Попова та водоохоронної зони річки Омелянівка.
Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.
Депутат Павло Данильчук поцікавився, хто є ініціатором розроблення детального плану забудови території в межах вулиць Берестова, Попова та водоохоронної зони річки Омелянівка у місті Луцьку.
«Ми камуфлюємо під погодженням детального плану бажання когось там будувати», - відзначив він.
Відповідно до проекту, на приватних ділянках має бути три будинки на 5-6 поверхів, при чому це район, де розташовані індивідуальні житлові будинки, каже Данильчук.
Начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан не зміг відповісти, хто саме є ініціатором розроблення детального плану. Однак згодом повідомив, що звернення щодо цього питання ТзОВ "Рівер Парк ЛТД". Депутат Анна Мовяк повідомила, що ця фірма зареєстрована в Луцькому районі, тож платитиме всі збори не в міську казну. До того ж, ТзОВ "Рівер Парк ЛТД" має податковий борг.
У підсумку, обранці громади не підтримали погодження проекту детального плану території в межах вулиць Берестова, Попова та водоохоронної зони річки Омелянівка після двох повторних голосувань.
В.о.мера Луцька Григорій Пустовіт додав, що для підтримання питання не вистачило одного голосу і його винесуть на наступну сесію.
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Про це йшлося у середу, 29 травня, під час сесії Луцькради.
Депутат Павло Данильчук поцікавився, хто є ініціатором розроблення детального плану забудови території в межах вулиць Берестова, Попова та водоохоронної зони річки Омелянівка у місті Луцьку.
«Ми камуфлюємо під погодженням детального плану бажання когось там будувати», - відзначив він.
Відповідно до проекту, на приватних ділянках має бути три будинки на 5-6 поверхів, при чому це район, де розташовані індивідуальні житлові будинки, каже Данильчук.
Начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан не зміг відповісти, хто саме є ініціатором розроблення детального плану. Однак згодом повідомив, що звернення щодо цього питання ТзОВ "Рівер Парк ЛТД". Депутат Анна Мовяк повідомила, що ця фірма зареєстрована в Луцькому районі, тож платитиме всі збори не в міську казну. До того ж, ТзОВ "Рівер Парк ЛТД" має податковий борг.
У підсумку, обранці громади не підтримали погодження проекту детального плану території в межах вулиць Берестова, Попова та водоохоронної зони річки Омелянівка після двох повторних голосувань.
В.о.мера Луцька Григорій Пустовіт додав, що для підтримання питання не вистачило одного голосу і його винесуть на наступну сесію.
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