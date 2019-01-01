Справу щодо депутата Луцькради Ткачука передали до суду: «світить» від 4 до 8 років тюрми
Сьогодні, 19:35
Слідчі детективи завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі депутатом місцевої ради.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, у лютому депутата Луцької міської ради Євгена Ткачука затримали під час надання 1100 доларів США неправомірної вигоди посадовцю управління Держпраці в області.
У такий спосіб Ткачук намагався вирішити питання щодо ненакладення штрафів за використання праці найманих працівників на його фірмі без оформлення трудових відносин.
23 лютого Євгену Ткачуку оголосили про підозру . Того ж дня по обіді депутата відвели в ГУНП у Волинській області, аби допитати як підозрюваного у скоєні злочину. Згодом його у кайданках посадили в службову автівку та відвезли знову ж до ізолятора тимчасового тримання.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
24 лютого Євгену Ткачуку обрали міру запобіжного заходу - цілодобовий домашній арешт. Щоправда, без електронного засобу контролю. Згодом суд змінив умови домашнього арешту. До 24 квітня Ткачуку заборонили залишати місце проживання в період з 22:00 до 07:00.
Наразі ж поліція повідомляє про завершення досудового розслідування. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої та із спеціальною конфіскацією.
Обвинувальний акт скерували до суду.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Нагадаємо, у лютому депутата Луцької міської ради Євгена Ткачука затримали під час надання 1100 доларів США неправомірної вигоди посадовцю управління Держпраці в області.
У такий спосіб Ткачук намагався вирішити питання щодо ненакладення штрафів за використання праці найманих працівників на його фірмі без оформлення трудових відносин.
23 лютого Євгену Ткачуку оголосили про підозру . Того ж дня по обіді депутата відвели в ГУНП у Волинській області, аби допитати як підозрюваного у скоєні злочину. Згодом його у кайданках посадили в службову автівку та відвезли знову ж до ізолятора тимчасового тримання.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
24 лютого Євгену Ткачуку обрали міру запобіжного заходу - цілодобовий домашній арешт. Щоправда, без електронного засобу контролю. Згодом суд змінив умови домашнього арешту. До 24 квітня Ткачуку заборонили залишати місце проживання в період з 22:00 до 07:00.
Наразі ж поліція повідомляє про завершення досудового розслідування. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої та із спеціальною конфіскацією.
Обвинувальний акт скерували до суду.
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Коментарі 3
нічого йому не світить... отримає умовно або штраф....все рішається.
ще 3.14дара недопада хай за яйця візьмуть за вимагання хабарів використовуючи службове становище
хотівби бачити як ткачук вяже віники в сізо чи робить двері не смішіть
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