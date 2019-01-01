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Справу щодо депутата Луцькради Ткачука передали до суду: «світить» від 4 до 8 років тюрми

Справу щодо депутата Луцькради Ткачука передали до суду: «світить» від 4 до 8 років тюрми
Слідчі детективи завершили досудове розслідування кримінального провадження за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі депутатом місцевої ради.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Нагадаємо, у лютому депутата Луцької міської ради Євгена Ткачука затримали під час надання 1100 доларів США неправомірної вигоди посадовцю управління Держпраці в області.

У такий спосіб Ткачук намагався вирішити питання щодо ненакладення штрафів за використання праці найманих працівників на його фірмі без оформлення трудових відносин.

23 лютого Євгену Ткачуку оголосили про підозру . Того ж дня по обіді депутата відвели в ГУНП у Волинській області, аби допитати як підозрюваного у скоєні злочину. Згодом його у кайданках посадили в службову автівку та відвезли знову ж до ізолятора тимчасового тримання.

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24 лютого Євгену Ткачуку обрали міру запобіжного заходу - цілодобовий домашній арешт. Щоправда, без електронного засобу контролю. Згодом суд змінив умови домашнього арешту. До 24 квітня Ткачуку заборонили залишати місце проживання в період з 22:00 до 07:00.

Наразі ж поліція повідомляє про завершення досудового розслідування. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої та із спеціальною конфіскацією.

Обвинувальний акт скерували до суду.

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Теги: Євген Ткачук, хабар, Держпраці, Луцьк, депутат
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Коментарі 3
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нічого йому не світить... отримає умовно або штраф....все рішається.
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ще 3.14дара недопада хай за яйця візьмуть за вимагання хабарів використовуючи службове становище
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хотівби бачити як ткачук вяже віники в сізо чи робить двері не смішіть
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