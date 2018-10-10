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Ніяких повітряних кульок: у луцькому дитсадку влаштували еко-випускний. ФОТО

Ніяких повітряних кульок: у луцькому дитсадку влаштували еко-випускний. ФОТО
У Луцьку діти, що закінчили навчання у садочку №38 "Веселинка", вирішили екологічно відзначити свій випускний, що відбувся 29 травня.

Замість вже традиційного запуску у небо повітряних кульок тут висадиди алею із квітучих кущів - бузку, гортензії та спіреї.

Діти були у святкових сукнях та костюмах, утім це не завадило їм посадити чудову алею випускників.

Зауважимо, цьогоріч представники одразу декількох міністерств закликають випускників навчальних закладів не запускати у небо повітряні кульки, запевняючи, що вони мають шкідливі наслідки для довкілля.

Ніяких повітряних кульок: у луцькому дитсадку влаштували еко-випускний. ФОТО
Ніяких повітряних кульок: у луцькому дитсадку влаштували еко-випускний. ФОТО
Ніяких повітряних кульок: у луцькому дитсадку влаштували еко-випускний. ФОТО
Ніяких повітряних кульок: у луцькому дитсадку влаштували еко-випускний. ФОТО
Ніяких повітряних кульок: у луцькому дитсадку влаштували еко-випускний. ФОТО
Ніяких повітряних кульок: у луцькому дитсадку влаштували еко-випускний. ФОТО


Зокрема, повітряні кульки можуть подолати великі відстані, забруднюючи найвіддаленіші і незаймані куточки нашої країни. Після відпускання в небо вони потім падають на поверхню землі та у водойми. Термін розкладання кульок становить від 4 років, капронових стрічок – понад 100 років.

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Теги: дитсадок, випускний, Луцьк, еко, повітряні кульки
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