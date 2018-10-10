Ніяких повітряних кульок: у луцькому дитсадку влаштували еко-випускний. ФОТО
Сьогодні, 06:25
У Луцьку діти, що закінчили навчання у садочку №38 "Веселинка", вирішили екологічно відзначити свій випускний, що відбувся 29 травня.
Замість вже традиційного запуску у небо повітряних кульок тут висадиди алею із квітучих кущів - бузку, гортензії та спіреї.
Діти були у святкових сукнях та костюмах, утім це не завадило їм посадити чудову алею випускників.
Зауважимо, цьогоріч представники одразу декількох міністерств закликають випускників навчальних закладів не запускати у небо повітряні кульки, запевняючи, що вони мають шкідливі наслідки для довкілля.
Зокрема, повітряні кульки можуть подолати великі відстані, забруднюючи найвіддаленіші і незаймані куточки нашої країни. Після відпускання в небо вони потім падають на поверхню землі та у водойми. Термін розкладання кульок становить від 4 років, капронових стрічок – понад 100 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Замість вже традиційного запуску у небо повітряних кульок тут висадиди алею із квітучих кущів - бузку, гортензії та спіреї.
Діти були у святкових сукнях та костюмах, утім це не завадило їм посадити чудову алею випускників.
Зауважимо, цьогоріч представники одразу декількох міністерств закликають випускників навчальних закладів не запускати у небо повітряні кульки, запевняючи, що вони мають шкідливі наслідки для довкілля.
Зокрема, повітряні кульки можуть подолати великі відстані, забруднюючи найвіддаленіші і незаймані куточки нашої країни. Після відпускання в небо вони потім падають на поверхню землі та у водойми. Термін розкладання кульок становить від 4 років, капронових стрічок – понад 100 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Вдячність за врятоване життя: пацієнт подарував лікарні на Волині скульптуру за півмільйона
Сьогодні, 07:01
Ніяких повітряних кульок: у луцькому дитсадку влаштували еко-випускний. ФОТО
Сьогодні, 06:25
У Луцьку безкоштовно покажуть французьке кіно
Сьогодні, 05:50
На Волині знайшли гриба-«гіганта». ФОТО
Сьогодні, 03:07
У місті на Волині обрали директорів двох шкіл
Сьогодні, 01:15