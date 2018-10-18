На Волині знайшли гриба-«гіганта». ФОТО
Сьогодні, 03:07
У Волинській області знайшли справжнього «гіганта» - гриб трутовик лускатий.
Про це на сторінці «Гриби України» у соцмережі Facebook написала користувач Марія Ховайло.
«29.05.2019 р. Волинська область, Ківерцівський р-н, с.Покащів. Якщо не помиляюсь, то трутовик лускатий…», - йдеться у дописі.
Зауважимо, що трутовик лускатий - вид базидіомікотових грибів родини Трутовикові. Росте поодинці або групами з кінця квітня до кінця серпня. Найчастіше такий вид грибочків можна зустріти на стовбурах листяних порід дерев, особливо в'язів, і в широколистяних лісах.
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Про це на сторінці «Гриби України» у соцмережі Facebook написала користувач Марія Ховайло.
«29.05.2019 р. Волинська область, Ківерцівський р-н, с.Покащів. Якщо не помиляюсь, то трутовик лускатий…», - йдеться у дописі.
Зауважимо, що трутовик лускатий - вид базидіомікотових грибів родини Трутовикові. Росте поодинці або групами з кінця квітня до кінця серпня. Найчастіше такий вид грибочків можна зустріти на стовбурах листяних порід дерев, особливо в'язів, і в широколистяних лісах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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