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На Волині знайшли гриба-«гіганта». ФОТО

На Волині знайшли гриба-«гіганта». ФОТО
У Волинській області знайшли справжнього «гіганта» - гриб трутовик лускатий.

Про це на сторінці «Гриби України» у соцмережі Facebook написала користувач Марія Ховайло.

«29.05.2019 р. Волинська область, Ківерцівський р-н, с.Покащів. Якщо не помиляюсь, то трутовик лускатий…», - йдеться у дописі.

Зауважимо, що трутовик лускатий - вид базидіомікотових грибів родини Трутовикові. Росте поодинці або групами з кінця квітня до кінця серпня. Найчастіше такий вид грибочків можна зустріти на стовбурах листяних порід дерев, особливо в'язів, і в широколистяних лісах.

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Теги: гриб, трутовик, Волинь, Марія Ховайло
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