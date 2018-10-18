На Волині знайшли гриба-«гіганта». ФОТО

У Волинській області знайшли справжнього «гіганта» - гриб трутовик лускатий.Про це на сторінці «Гриби України» у соцмережі Facebook написала користувач«29.05.2019 р. Волинська область, Ківерцівський р-н, с.Покащів. Якщо не помиляюсь, то трутовик лускатий…», - йдеться у дописі.Зауважимо, що трутовик лускатий - вид базидіомікотових грибів родини Трутовикові. Росте поодинці або групами з кінця квітня до кінця серпня. Найчастіше такий вид грибочків можна зустріти на стовбурах листяних порід дерев, особливо в'язів, і в широколистяних лісах.