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Відсьогодні лучани платитимуть 6 гривень за проїзд у маршрутках

Відсьогодні лучани платитимуть 6 гривень за проїзд у маршрутках
З 30 травня у маршрутних таксі Луцька зросла вартість проїзду.

Нагадаємо, рішення про підвищення вартості проїзду до 6 гривень прийняли ще 23 травня.

Зазначимо, що для дітей до 14 років проїзд коштуватиме 3 гривні. Член виконкому Олександр Серватович запропонував знизити передбачену вартість проїзду для дітей до 2 гривень, але перевізники були проти.

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Відсьогодні лучани платитимуть 6 гривень за проїзд у маршрутках

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Теги: Луцьк, маршрутка, проїзд
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