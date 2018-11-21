Відсьогодні лучани платитимуть 6 гривень за проїзд у маршрутках
Сьогодні, 08:36
З 30 травня у маршрутних таксі Луцька зросла вартість проїзду.
Нагадаємо, рішення про підвищення вартості проїзду до 6 гривень прийняли ще 23 травня.
Зазначимо, що для дітей до 14 років проїзд коштуватиме 3 гривні. Член виконкому Олександр Серватович запропонував знизити передбачену вартість проїзду для дітей до 2 гривень, але перевізники були проти.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підвищення вартості проїзду у луцьких маршрутках: хто голосував «за»
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Нагадаємо, рішення про підвищення вартості проїзду до 6 гривень прийняли ще 23 травня.
Зазначимо, що для дітей до 14 років проїзд коштуватиме 3 гривні. Член виконкому Олександр Серватович запропонував знизити передбачену вартість проїзду для дітей до 2 гривень, але перевізники були проти.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підвищення вартості проїзду у луцьких маршрутках: хто голосував «за»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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