Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО

На Театральному майдані Луцька розпочалося грандіозне свято професійно-технічної освіти.Стартував захід у четвер, 30 травня.Уже від ранку на Театральному майдані було яблуку ніде впасти - учні та викладачі 20-ти професійних училищ розставляли свої вироби, аби продемонструвати здобутки лучанам і гостям міста. Розділити радість з нагоди грандіозного свята прийшли голова Волинської ОДА, заступник голови облради, очільник Волинського обласного центру зайнятості, ректор Луцького національного технічного університетута інші.На святі можна придбати чи не все, чого душа бажає: тут і тістечка, і вишиванки, посуд, картини, різноманітні вироби з дерева та металу, плетені кошики і навіть запчастини. До того ж, навчитися ремеслу можна просто на місці, взявши участь у майстер-класах."Ми проводимо це свято 19 рік поспіль і до нього готуються впродовж року. Учні, педагогічні працівники, дирекція з гордістю демонструють усе те, що вони вміють. Деякі заклади поставили на площі 5-6 наметів, щоби виставити зразки", - відзначила начальник управління освіти Волинської ОДАВона також зауважила, що на сьогодні професійно-технічна освіта в області знаходиться на підйомі завдяки реформам, училища беруть участь у міжнародних проектах, студенти і викладачі стажуються за кордоном, виборюють перші місця в конкурсах.За словами Олександра Савченка, розвиток освіти не стоїть на місці і на сьогодні, наприклад, в училищах не готують на автослюсаря, використовуючи старі зразки техніки - учні тепер мають сучасні електрозварювальні апарати, які він перевіряв особисто."Я дивлюся, що вміє робити наша молодь. Якщо вишиванка - то душа радіє, якщо кулінарія - відійти звідти неможливо. Деякі практичні вироби не встигли виставити, а вже черга за ними стоїть", - мовив він.Олександр Савченко додав, що найкращим свідченням високого рівня професійної освіти на Волині є те, як на святі миттєво розлітаються вироби, які виготовили студенти училищ.