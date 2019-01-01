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Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО

Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
На Театральному майдані Луцька розпочалося грандіозне свято професійно-технічної освіти.

Стартував захід у четвер, 30 травня.

Уже від ранку на Театральному майдані було яблуку ніде впасти - учні та викладачі 20-ти професійних училищ розставляли свої вироби, аби продемонструвати здобутки лучанам і гостям міста. Розділити радість з нагоди грандіозного свята прийшли голова Волинської ОДА Олександр Савченко, заступник голови облради Роман Карпюк, очільник Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк, ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук та інші.

На святі можна придбати чи не все, чого душа бажає: тут і тістечка, і вишиванки, посуд, картини, різноманітні вироби з дерева та металу, плетені кошики і навіть запчастини. До того ж, навчитися ремеслу можна просто на місці, взявши участь у майстер-класах.

"Ми проводимо це свято 19 рік поспіль і до нього готуються впродовж року. Учні, педагогічні працівники, дирекція з гордістю демонструють усе те, що вони вміють. Деякі заклади поставили на площі 5-6 наметів, щоби виставити зразки", - відзначила начальник управління освіти Волинської ОДА Людмила Плахотна.

Вона також зауважила, що на сьогодні професійно-технічна освіта в області знаходиться на підйомі завдяки реформам, училища беруть участь у міжнародних проектах, студенти і викладачі стажуються за кордоном, виборюють перші місця в конкурсах.

За словами Олександра Савченка, розвиток освіти не стоїть на місці і на сьогодні, наприклад, в училищах не готують на автослюсаря, використовуючи старі зразки техніки - учні тепер мають сучасні електрозварювальні апарати, які він перевіряв особисто.

"Я дивлюся, що вміє робити наша молодь. Якщо вишиванка - то душа радіє, якщо кулінарія - відійти звідти неможливо. Деякі практичні вироби не встигли виставити, а вже черга за ними стоїть", - мовив він.

Олександр Савченко додав, що найкращим свідченням високого рівня професійної освіти на Волині є те, як на святі миттєво розлітаються вироби, які виготовили студенти училищ.
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО
Від мініатюрних тістечок до величезних гойдалок: у центрі Луцька – свято професійної освіти. ФОТО


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Теги: професійна освіта, ПТУ, Волинь, свято, виставка
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