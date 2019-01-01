У центральному парку Луцька по-новому обмежать в'їзд
Сьогодні, 14:48
Визначили години, у які можна завозити товари до кіосків та кафе, що розміщені в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Про це йшлося у четвер, 30 травня, під час громадського обговорення.
Заступник мера Костянтин Петрочук розповів, що у результаті перемовин з підприємцями домовилися змінити години заїзду в парк та виїзду з нього, передбачені попереднім рішенням виконкому Луцькради. Раніше в робочі дні у парк можна було заїжджати з 7:00 до 10:00 та з 19:00 до 21:00, а у вихідні – з 7:00 до 10:00.
«Ми не можемо швидко внести зміни в попереднє рішення, бо законодавство вимагає регуляторної процедури. Це займе місяць-півтора. Ми просимо підписати вас меморандум, а ми будемо проводити регуляторну процедуру», – зауважила начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай.
Директор «Парки та сквери» Богдан Феденчук наголосив, що підприємці дотримувалися й попереднього рішення, однак мешканці міста – ні.
«Люди заїжджають, коли бачать опущений болард. Вони бачачи машини за поворотом теж розуміють, що їм можна проїхати. З цим дуже велика проблема», - підтримала директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко. Костянтин Петрочук сказав, що у парку встановлять всі необхідні знаки та врегулюють це питання.
Відтак, підприємці, котрі ведуть господарську діяльність у парку, підписали меморандум з виконавчим комітетом Луцькради. Вони зобов’язалися здійснювати рух малих механізованих засобів з товарами лише з 8:00 до 11:00 та з 21:00 до 23:00. Контролювати питання буде КП «Парки в сквери Луцька».
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Про це йшлося у четвер, 30 травня, під час громадського обговорення.
Заступник мера Костянтин Петрочук розповів, що у результаті перемовин з підприємцями домовилися змінити години заїзду в парк та виїзду з нього, передбачені попереднім рішенням виконкому Луцькради. Раніше в робочі дні у парк можна було заїжджати з 7:00 до 10:00 та з 19:00 до 21:00, а у вихідні – з 7:00 до 10:00.
«Ми не можемо швидко внести зміни в попереднє рішення, бо законодавство вимагає регуляторної процедури. Це займе місяць-півтора. Ми просимо підписати вас меморандум, а ми будемо проводити регуляторну процедуру», – зауважила начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай.
Директор «Парки та сквери» Богдан Феденчук наголосив, що підприємці дотримувалися й попереднього рішення, однак мешканці міста – ні.
«Люди заїжджають, коли бачать опущений болард. Вони бачачи машини за поворотом теж розуміють, що їм можна проїхати. З цим дуже велика проблема», - підтримала директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко. Костянтин Петрочук сказав, що у парку встановлять всі необхідні знаки та врегулюють це питання.
Відтак, підприємці, котрі ведуть господарську діяльність у парку, підписали меморандум з виконавчим комітетом Луцькради. Вони зобов’язалися здійснювати рух малих механізованих засобів з товарами лише з 8:00 до 11:00 та з 21:00 до 23:00. Контролювати питання буде КП «Парки в сквери Луцька».
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