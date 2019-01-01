Луцьким муніципалам куплять парадні туфлі на 120 тисяч гривень





Про це йдеться на ProZorro.



Йдеться про закупівлю 44 пар парадних демісезонних туфель чорного кольору для чоловіків. Вони повинні бути класичні на шнурівці або з резинкою, а також виконані повністю з натуральної шкіри, включаючи внутрішні елементи.



Загалом на придбання взуття запланували витратити 120 000 гривень. Тобто, ціна однієї пари туфель складає понад 2700 гривень.

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