Луцьким муніципалам куплять парадні туфлі на 120 тисяч гривень
Сьогодні, 16:13
Працівникам департаменту муніципальної варти у Луцьку закуплять парадні туфлі.
Про це йдеться на ProZorro.
Йдеться про закупівлю 44 пар парадних демісезонних туфель чорного кольору для чоловіків. Вони повинні бути класичні на шнурівці або з резинкою, а також виконані повністю з натуральної шкіри, включаючи внутрішні елементи.
Загалом на придбання взуття запланували витратити 120 000 гривень. Тобто, ціна однієї пари туфель складає понад 2700 гривень.
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Про це йдеться на ProZorro.
Йдеться про закупівлю 44 пар парадних демісезонних туфель чорного кольору для чоловіків. Вони повинні бути класичні на шнурівці або з резинкою, а також виконані повністю з натуральної шкіри, включаючи внутрішні елементи.
Загалом на придбання взуття запланували витратити 120 000 гривень. Тобто, ціна однієї пари туфель складає понад 2700 гривень.
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Коментарі 1
а може їм ще й личико медом помазати?
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