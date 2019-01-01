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Луцьким муніципалам куплять парадні туфлі на 120 тисяч гривень

Луцьким муніципалам куплять парадні туфлі на 120 тисяч гривень
Працівникам департаменту муніципальної варти у Луцьку закуплять парадні туфлі.

Про це йдеться на ProZorro.

Йдеться про закупівлю 44 пар парадних демісезонних туфель чорного кольору для чоловіків. Вони повинні бути класичні на шнурівці або з резинкою, а також виконані повністю з натуральної шкіри, включаючи внутрішні елементи.

Загалом на придбання взуття запланували витратити 120 000 гривень. Тобто, ціна однієї пари туфель складає понад 2700 гривень.

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Теги: взуття, муніципали, закупівлі
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Коментарі 1
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а може їм ще й личико медом помазати?
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