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Луцьку горілку представили на виставці в Лондоні. ФОТО

Луцьку горілку представили на виставці в Лондоні. ФОТО
Державне підприємство «Укрспирт» презентувало горілку «UKRAINIAN SPIRIT» у столиці Великобританії - Лондоні.

Підприємство спільно з редацією журналу ринку алкогольних напоїв «Drinks» взяло участь у заході та представило стенд у 39 Міжнародній виставці алкоголю London Wine Fair 2019.

Зазначають, що London Wine Fair - авторитетна світова виставка спиртних напоїв та вина, у фокусі якої інтернаціональний імпорт алкогольної продукції.

Аудиторія виставки: баєри, винні і алкогольні консультанти, сомельє, галузева преса, топ-менеджмент ресторанного бізнесу, бар-мененджера,імпортери, і дистриб'ютори.

На заході, зокрема, презентували горілку «UKRAINIAN SPIRIT».

Зауважимо, що це нова українська горілка ультра-преміум-класу, випущена в кінці 2018 року на Луцькому МПД ДП «Укрспирт».

Представники ДП «Укрспирт» провели низку зустрічей з потенційними партерами у Лондоні та з комерційним директором Лондонської Торгової Асоціації Вина і Алкоголю Девідом Чічердсоном. Крім того, відбулася зустріч з Послом України Пані Наталією Галібаренко з приводу просування українських торгівельних марок у Великій Британії.

Тож ДП «Укрспирт» висловлює подяку за допомогу та організацію зустрічей у Лондоні Послу України у Великій Британії пані Наталії Галібаренко, раднику-посланник з економічних питань пану Тарасу Крикуну та першому секретарю з економічних питань пану Тарасу Сауляку.

Луцьку горілку представили на виставці в Лондоні. ФОТО
Луцьку горілку представили на виставці в Лондоні. ФОТО
Луцьку горілку представили на виставці в Лондоні. ФОТО
Луцьку горілку представили на виставці в Лондоні. ФОТО

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Теги: ДП
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