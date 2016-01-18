Луцьку горілку представили на виставці в Лондоні. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Державне підприємство «Укрспирт» презентувало горілку «UKRAINIAN SPIRIT» у столиці Великобританії - Лондоні.
Підприємство спільно з редацією журналу ринку алкогольних напоїв «Drinks» взяло участь у заході та представило стенд у 39 Міжнародній виставці алкоголю London Wine Fair 2019.
Зазначають, що London Wine Fair - авторитетна світова виставка спиртних напоїв та вина, у фокусі якої інтернаціональний імпорт алкогольної продукції.
Аудиторія виставки: баєри, винні і алкогольні консультанти, сомельє, галузева преса, топ-менеджмент ресторанного бізнесу, бар-мененджера,імпортери, і дистриб'ютори.
На заході, зокрема, презентували горілку «UKRAINIAN SPIRIT».
Зауважимо, що це нова українська горілка ультра-преміум-класу, випущена в кінці 2018 року на Луцькому МПД ДП «Укрспирт».
Представники ДП «Укрспирт» провели низку зустрічей з потенційними партерами у Лондоні та з комерційним директором Лондонської Торгової Асоціації Вина і Алкоголю Девідом Чічердсоном. Крім того, відбулася зустріч з Послом України Пані Наталією Галібаренко з приводу просування українських торгівельних марок у Великій Британії.
Тож ДП «Укрспирт» висловлює подяку за допомогу та організацію зустрічей у Лондоні Послу України у Великій Британії пані Наталії Галібаренко, раднику-посланник з економічних питань пану Тарасу Крикуну та першому секретарю з економічних питань пану Тарасу Сауляку.
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Підприємство спільно з редацією журналу ринку алкогольних напоїв «Drinks» взяло участь у заході та представило стенд у 39 Міжнародній виставці алкоголю London Wine Fair 2019.
Зазначають, що London Wine Fair - авторитетна світова виставка спиртних напоїв та вина, у фокусі якої інтернаціональний імпорт алкогольної продукції.
Аудиторія виставки: баєри, винні і алкогольні консультанти, сомельє, галузева преса, топ-менеджмент ресторанного бізнесу, бар-мененджера,імпортери, і дистриб'ютори.
На заході, зокрема, презентували горілку «UKRAINIAN SPIRIT».
Зауважимо, що це нова українська горілка ультра-преміум-класу, випущена в кінці 2018 року на Луцькому МПД ДП «Укрспирт».
Представники ДП «Укрспирт» провели низку зустрічей з потенційними партерами у Лондоні та з комерційним директором Лондонської Торгової Асоціації Вина і Алкоголю Девідом Чічердсоном. Крім того, відбулася зустріч з Послом України Пані Наталією Галібаренко з приводу просування українських торгівельних марок у Великій Британії.
Тож ДП «Укрспирт» висловлює подяку за допомогу та організацію зустрічей у Лондоні Послу України у Великій Британії пані Наталії Галібаренко, раднику-посланник з економічних питань пану Тарасу Крикуну та першому секретарю з економічних питань пану Тарасу Сауляку.
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