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З'явилося відео з вбивством двох цуценят чоловіком у Луцьку

З'явилося відео з вбивством двох цуценят чоловіком у Луцьку
У Луцьку на вулиці Наливайка чоловік до смерті побив двох цуценят.

У мережі опублікували відео з жахливим інцидентом. Його на своїй сторінці у Facebook розмістила Тетяна Середа.

У підписі до відео авторка зауважує, що прикрий випадок стався в гаражному кооперативі, до якого чоловік узагалі не має жодного стосунку.

Нагадаємо, поліцейські повідомляли, що затримали чоловіка. На місці події встановили, що 57-річний лучанин металевою палицею наніс декілька смертельних ударів двом цуценятам. Від отриманих травм тварини загинули, їх вилучили.

За цим фактом відомості слідчі уже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Мова йде про жорстоке поводження з тваринами.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.


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Теги: відео, цуценята, вбивство, Луцьк
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