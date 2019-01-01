З'явилося відео з вбивством двох цуценят чоловіком у Луцьку

У Луцьку на вулиці НаливайкаУ мережі опублікували відео з жахливим інцидентом. Його на своїй сторінці у Facebook розмістилаУ підписі до відео авторка зауважує, що прикрий випадок стався в гаражному кооперативі, до якого чоловік узагалі не має жодного стосунку.Нагадаємо, поліцейські повідомляли, що затримали чоловіка. На місці події встановили, що 57-річний лучанин металевою палицею наніс декілька смертельних ударів двом цуценятам. Від отриманих травм тварини загинули, їх вилучили.За цим фактом відомості слідчі уже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Мова йде про жорстоке поводження з тваринами.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.