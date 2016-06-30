До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

Впродовж 30-31 травня у Луцьку, вперше в історії міста, відбуваються ХХХІІ міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам’яті пожежних-ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції.Участь у змаганнях беруть кращі пожежники-рятувальники України, студенти вищих навчальних закладів ДСНС України та іноземних держав, зокрема, Чехії, Литви, Казахстану, Білорусі, Болгарії та Молдови.Розпочалися змагання з підйому по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху учбової башти на вулиці Грибоєдова, 1.Урочисте відкриття змагань відбулось на стадіоні «Авангард», на яке серед інших завітали голова Волинської облдержадміністрації, заступник голови Волинської обласної ради, перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, генерал-лейтенант Служби цивільного захистута ветерани пожежної служби.Під час урочистого відкриття присутнім нагадали про подвиг пожежників, які першими прибули на місце аварії Чорнобильської АЕС. Тоді загинуло 28 пожежників.В пам’ять про вогнеборців у небо символічно випустили 28 чорно-білих кульок.Опісля команди змагались у пожежній естафеті 4х100 метрів. Зрештою, після першого дня міжнародних змагань команда Волинської області перебуває на другому місці.До слова, вхід на змагання вільний, тож дорослих, юнаків та дітей запрошують відвідати захоплюючий захід, ближче познайомитись з роботою пожежників-рятувальників України та іноземних держав.У програмі на 31 травня заплановано:— подолання 100-метрової смуги з перешкодами (10:00 за адресою: м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1);— бойове розгортання від пожежної мотопомпи (14:00, стадіон «Авангард»).