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До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
Впродовж 30-31 травня у Луцьку, вперше в історії міста, відбуваються ХХХІІ міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам’яті пожежних-ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції.

Участь у змаганнях беруть кращі пожежники-рятувальники України, студенти вищих навчальних закладів ДСНС України та іноземних держав, зокрема, Чехії, Литви, Казахстану, Білорусі, Болгарії та Молдови.

Розпочалися змагання з підйому по штурмовій драбині у вікно 4-го поверху учбової башти на вулиці Грибоєдова, 1. 

Урочисте відкриття змагань відбулось на стадіоні «Авангард», на яке серед інших завітали голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко, заступник голови Волинської обласної ради Роман Карпюк, перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, генерал-лейтенант Служби цивільного захисту Олег Мельчуцький та ветерани пожежної служби.

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

Під час урочистого відкриття присутнім нагадали про подвиг пожежників, які першими прибули на місце аварії Чорнобильської АЕС. Тоді загинуло 28 пожежників.

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

В пам’ять про вогнеборців у небо символічно випустили 28 чорно-білих кульок.

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО


Опісля команди змагались у пожежній естафеті 4х100 метрів. Зрештою, після першого дня міжнародних змагань команда Волинської області перебуває на другому місці.

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО

До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО
До Луцька на змагання з'їхались пожежники з 7 країн. ФОТО


До слова, вхід на змагання вільний, тож дорослих, юнаків та дітей запрошують відвідати захоплюючий захід, ближче познайомитись з роботою пожежників-рятувальників України та іноземних держав.

У програмі на 31 травня заплановано:

— подолання 100-метрової смуги з перешкодами (10:00 за адресою: м.Луцьк, вул. Грибоєдова,1);

— бойове розгортання від пожежної мотопомпи (14:00, стадіон «Авангард»).

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Теги: пожежники, змагання, стадіон
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