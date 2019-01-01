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Вбив, вивіз за місто і викинув у відстійник: затримали підозрюваного у моторошному злочині в Луцьку

Вбив, вивіз за місто і викинув у відстійник: затримали підозрюваного у моторошному злочині в Луцьку
Затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві людини, тіло якої знайшли у відстійнику поблизу Луцька.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

За інформацією джерела, у вбивстві підозрюють чоловіка з Луцька. Він до смерті побив чоловіка у дворі будинку в Луцьку, а потім автівкою вивіз його тіло за місто і викинув у відстійник.

Нагадаємо, у ямі з нечистотами у селі Липляни виявили тіло чоловіка. Згодом встановили, що це житель села Городок Луцького району.

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Теги: вбивство, відстійник, Липляни
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