Вбив, вивіз за місто і викинув у відстійник: затримали підозрюваного у моторошному злочині в Луцьку
Сьогодні, 11:33
Затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві людини, тіло якої знайшли у відстійнику поблизу Луцька.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За інформацією джерела, у вбивстві підозрюють чоловіка з Луцька. Він до смерті побив чоловіка у дворі будинку в Луцьку, а потім автівкою вивіз його тіло за місто і викинув у відстійник.
Нагадаємо, у ямі з нечистотами у селі Липляни виявили тіло чоловіка. Згодом встановили, що це житель села Городок Луцького району.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
За інформацією джерела, у вбивстві підозрюють чоловіка з Луцька. Він до смерті побив чоловіка у дворі будинку в Луцьку, а потім автівкою вивіз його тіло за місто і викинув у відстійник.
Нагадаємо, у ямі з нечистотами у селі Липляни виявили тіло чоловіка. Згодом встановили, що це житель села Городок Луцького району.
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