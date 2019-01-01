Вбив, вивіз за місто і викинув у відстійник: затримали підозрюваного у моторошному злочині в Луцьку

Затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві людини, тіло якої знайшли у відстійнику поблизу Луцька.Про цестало відомо з власних джерел.За інформацією джерела, у вбивстві підозрюють чоловіка з Луцька. Він до смерті побив чоловіка у дворі будинку в Луцьку, а потім автівкою вивіз його тіло за місто і викинув у відстійник.Нагадаємо, у ямі з нечистотами у селі Липляни. Згодом встановили, що це