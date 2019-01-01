У Луцьку повідомили про замінування багатьох об’єктів. ВАЖЛИВО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Відомо, що повідомлення про замінування надійшло приблизно о 16 годині 31 травня.



Повідомили, зокрема, про замінування замку Любарта, Генконсульсва Польщі, Кафедрального собору, районної лікарні на вулиці Теремнівській, деяких торгових центрів та автозаводу.



Загалом повідомили про замінування близько 10 об'єктів.



Наразі поліцейські перекривають ці об’єкти та евакуйовують людей.

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