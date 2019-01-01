Лісівники показали, як допомагають волинським громадам. ФОТО





Цьогоріч таких зустрічей відбулося близько 130, – пише



«Завдяки обговоренню насущних проблем вдається почути людей і спільними зусиллями планувати подальшу співпрацю. Пряме спілкування краще допоможе пояснити людям, чим і чому займається лісгосп», – так мотивує рішення піти зі звітами у громади очільник волинських лісівників Олександр Кватирко.







Проблеми, з якими зіштовхуються громади, – схожі, та лісівники підходять до їх вирішення по-різному і в силу своїх можливостей. Однакового рецепту вирішення проблем громад теж немає. Допомагає і додає конструктиву те, що самі працівники лісгоспів є членами громад і знають їхні проблеми «зсередини». «Вималювався» такий собі перелік із типових питань, які лісівники вирішують для громад.







Автобусна зупинка від лісників ДП "Поліське ЛГ" (Маневицький р-н)



Основне і найвагоміше, на якому сконцентровані лісгоспи, – гарні показники фінансово-господарської діяльності, а значить – наповнення бюджету. Відомо, що багато волинських сіл тримаються на плаву тільки завдяки «лісовим» податкам.







Огорожа біля ФАПу, сільської ради та дитячого садочка с. Кукли



Для прикладу, у бюджет Заболоттівської ОТГ (Ратнівський р-н) за минулий рік було сплачено 1,3 млн грн, а за 4 місяці 2019-го від ДП «Ратнівське ЛМГ» на розвиток громади надійшло понад 400 тис. грн. Дубечнівська ОТГ, що в Старовижівському р-ні, у 2018 р. отримала понад 1 млн грн надходжень від місцевого лісгоспу. Сума податків за 4 місяці 2019-го у цій громаді становить 270 тисяч.



Позитивною є динаміка росту надходжень у Кримненській сільській раді Старовижівського р-ну, яка нині має не лише суттєві кошти податків, а й завдяки лісгоспу отримала можливість забезпечення комфортними робочими місцями своїх людей на новій лісопильній лінії. Для порівняння: за минулий рік ДП «Старовижівське ЛГ» сплатило у сільську раду 527 тис. грн, а лише за 4 місяці 2019-го – уже 229 тисяч.







Огорожа біля школи села Старий Чарторийськ



Ще більшими є суми податків, які сплачують у місцеві громади лісгоспи Маневиччини та Камінь-Каширщини. Там загальні річні суми внесків у бюджет однієї громади сягають у кілька мільйонів.



Загалом же, відомчі підприємства ВОУЛМГ у 2018-му році поповнили місцеві скарбниці на 112 мільйонів гривень. А за перший квартал 2019-го року в місцеві бюджети Волині лісівниками скеровано 41 мільйон гривень. Хороший фінансовий «тил», чи не так?







Дитячий майданчик біля церкви села Оконськ



Лісівники неодноразово відзначали пріоритетність фінансових, часових і людських передусім інвестицій у такий напрямок як освітньо-просвітницька робота. Зрозуміли, що розвиток культури господарювання повинен іти в ногу із розвитком громад. Тема співіснування людини і лісу надто широка, аби звужувати її до питань лісокористування. Тут і екологічна освіта, і економіка, і профорієнтація, і патріотичне виховання, і культура відпочинку. Разом із тим доводиться інформувати земляків про проблеми галузі та навіть вчити, як поводитися в лісах. Ніби проста істина, але, на жаль, це зрозуміло далеко не всім.







Дитячий майданчик в парку по вул. Ринкова смт Маневичі



Де особливо відчувалася рука лісівників? Крім «живих» грошей у вигляді податків, працівники управління допомагають місцевим жителям з ремонтом важливих для сіл об`єктів – шкіл, садочків, будинків культури, пожежних ДЕПО, ФАПів, церков і т.ін.



В особі лісівників кожна громада має надійне плече у важку хвилину. Волинь – це той регіон, у якому цей факт не потрібно доводити.







Дитячий майданчик біля УПЦ смт. Маневичі



Особливо відчутно це було навесні, коли розпочалися масові підпали сухої трави. Пожежні машини та працівники державної лісової охорони, незважаючи, на чиїй території сталося лихо, нерідко власними силами ліквідовували загоряння. Горіли самосіви на території громад у Ківерцівському, Маневицькому, Ратнівському, Любешівському, Любомльському, Володимир-Волинському районах.







Уже сьома зупинка, виготовлена у власному столярному цеху ДП «Любомльський лісгосп»



Взимку, коли вирувала сніжна стихія, у багатьох громадах дороги розчищалися лише завдяки зусиллям лісівників.



Для розчистки доріг у селах Ківерцівського р-ну було неодноразово задіяно техніку ДП «Цуманське ЛГ» та Ківерцівського лісгоспу. Подібні ситуації ставали звичними у Шацькому, Камінь-Каширському, Маневицькому та Старовижівському районах.







Озеленення дитячого садка у смт Ратне



Дуже добре прижилася на Волині ініціатива очільника управління ВОУЛМГ Олександра Кватирка щодо створення парків та скверів у різних куточках області. І якщо рекреаційні пункти місцеві жителі сприймають як належне, то такий конкурс надихнув краян на спільну роботу. Люди отримали стимул попрацювати над облагородженням своїх населених пунктів. Волиняни охоче пропонували проекти, кількість яких досягнула позначки в понад 60. Приємно, що конкурс відбувався не заради годиться – кращі автори проектів отримали кошти на реалізації своїх мрій.







Озеленення території Ратнівської центральної районної лікарні



Найкращим у 2018 році журі визнало проект дендропарку на вул. Комарова у смт Маневичі. Ідея вже втілюється у життя. Крім того, переможці отримали премію у розмірі 25 000 грн. «Алея слави ім. Сергія Приймачука», що в с. Полиці Камінь-Каширського р-ну, вже давно тішить око місцевих жителів. Працюють над втіленням проекту і лісівники Ратнівщини, адже Заболоттівська ОТГ отримала бронзу конкурсу.









Ківерцівські лісівники разом із медиками створили зелену зону біля Боголюбської лікарні



У міру сил лісівники допоможуть також реалізувати проекти громад, проекти яких журі відзначило як кращі.



З радістю волиняни зустріли ідею лісівників щодо встановлення автобусних екозупинок. Кожна громада хоче отримати такий подарунок і багато хто вже їх має. Ховаючись чи від проливного дощу, чи від палючого літнього сонця під дах «почекальні», люди дякують своїм благодійникам. А ті, хто змайстрував та подарував ці шедеври, плавно переміщаються у села і демонструють, що можуть успішно господарювати не лише в лісах. Взамін від громад та їхніх керівників потрібне тільки вміння цінувати чужу працю та готовність у разі потреби також «відповісти взаємністю». На жаль, лісівникам ще приходиться доводити окремим громадам про те, що робимо спільну справу і що культивувати зневагу до праці лісівників – це дискредитувати і своїх членів громади.







Озеленення перинатального центру у Луцьку



Загалом лісівники говорили на зустрічах зі своїми земляками про схожі речі. Найчастіші теми можна перелічити. Це і масові всихання соснових насаджень та охорона від незаконних рубок, будівництво лісових доріг та боротьба зі засміченням, рубки та відновлення лісових насаджень, допомога громадянам вразливих категорій. Керівники державних лісогосподарських підприємств разом зі своїм керівником Олександром Кватирком на виробничих нарадах регулярно «звіряють» здобутки і проблемні питання лісгоспів у кожному із районів Волині. Серед інших є одна тенденція – зріла громада перестає бачити повинність із боку лісівників щодо розвитку інфраструктури. Громади, які гарно господарюють і розвиваються, бачать внесок і, найголовніше, активну позицію лісівників.



Прозвітувавши за минулий рік, лісівники отримали від людей чіткий план дій на рік 2019-й. Багато з цього вже реалізовано або ж в процесі. Часу на «розкачку» у лісівників немає. Попереду – нове «коло» звітів перед громадами. Доведеться тримати відповідь за зроблене.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські лісівники звітують перед жителями області про свої напрацювання на користь територіальних громад.Цьогоріч таких зустрічей відбулося близько 130, – пише Конкурент «Завдяки обговоренню насущних проблем вдається почути людей і спільними зусиллями планувати подальшу співпрацю. Пряме спілкування краще допоможе пояснити людям, чим і чому займається лісгосп», – так мотивує рішення піти зі звітами у громади очільник волинських лісівниківПроблеми, з якими зіштовхуються громади, – схожі, та лісівники підходять до їх вирішення по-різному і в силу своїх можливостей. Однакового рецепту вирішення проблем громад теж немає. Допомагає і додає конструктиву те, що самі працівники лісгоспів є членами громад і знають їхні проблеми «зсередини». «Вималювався» такий собі перелік із типових питань, які лісівники вирішують для громад.Основне і найвагоміше, на якому сконцентровані лісгоспи, – гарні показники фінансово-господарської діяльності, а значить – наповнення бюджету. Відомо, що багато волинських сіл тримаються на плаву тільки завдяки «лісовим» податкам.Для прикладу, у бюджет Заболоттівської ОТГ (Ратнівський р-н) за минулий рік було сплачено 1,3 млн грн, а за 4 місяці 2019-го від ДП «Ратнівське ЛМГ» на розвиток громади надійшло понад 400 тис. грн. Дубечнівська ОТГ, що в Старовижівському р-ні, у 2018 р. отримала понад 1 млн грн надходжень від місцевого лісгоспу. Сума податків за 4 місяці 2019-го у цій громаді становить 270 тисяч.Позитивною є динаміка росту надходжень у Кримненській сільській раді Старовижівського р-ну, яка нині має не лише суттєві кошти податків, а й завдяки лісгоспу отримала можливість забезпечення комфортними робочими місцями своїх людей на новій лісопильній лінії. Для порівняння: за минулий рік ДП «Старовижівське ЛГ» сплатило у сільську раду 527 тис. грн, а лише за 4 місяці 2019-го – уже 229 тисяч.Ще більшими є суми податків, які сплачують у місцеві громади лісгоспи Маневиччини та Камінь-Каширщини. Там загальні річні суми внесків у бюджет однієї громади сягають у кілька мільйонів.Загалом же, відомчі підприємства ВОУЛМГ у 2018-му році поповнили місцеві скарбниці на 112 мільйонів гривень. А за перший квартал 2019-го року в місцеві бюджети Волині лісівниками скеровано 41 мільйон гривень. Хороший фінансовий «тил», чи не так?Лісівники неодноразово відзначали пріоритетність фінансових, часових і людських передусім інвестицій у такий напрямок як освітньо-просвітницька робота. Зрозуміли, що розвиток культури господарювання повинен іти в ногу із розвитком громад. Тема співіснування людини і лісу надто широка, аби звужувати її до питань лісокористування. Тут і екологічна освіта, і економіка, і профорієнтація, і патріотичне виховання, і культура відпочинку. Разом із тим доводиться інформувати земляків про проблеми галузі та навіть вчити, як поводитися в лісах. Ніби проста істина, але, на жаль, це зрозуміло далеко не всім.Де особливо відчувалася рука лісівників? Крім «живих» грошей у вигляді податків, працівники управління допомагають місцевим жителям з ремонтом важливих для сіл об`єктів – шкіл, садочків, будинків культури, пожежних ДЕПО, ФАПів, церков і т.ін.В особі лісівників кожна громада має надійне плече у важку хвилину. Волинь – це той регіон, у якому цей факт не потрібно доводити.Особливо відчутно це було навесні, коли розпочалися масові підпали сухої трави. Пожежні машини та працівники державної лісової охорони, незважаючи, на чиїй території сталося лихо, нерідко власними силами ліквідовували загоряння. Горіли самосіви на території громад у Ківерцівському, Маневицькому, Ратнівському, Любешівському, Любомльському, Володимир-Волинському районах.Взимку, коли вирувала сніжна стихія, у багатьох громадах дороги розчищалися лише завдяки зусиллям лісівників.Для розчистки доріг у селах Ківерцівського р-ну було неодноразово задіяно техніку ДП «Цуманське ЛГ» та Ківерцівського лісгоспу. Подібні ситуації ставали звичними у Шацькому, Камінь-Каширському, Маневицькому та Старовижівському районах.Дуже добре прижилася на Волині ініціатива очільника управління ВОУЛМГ Олександра Кватирка щодо створення парків та скверів у різних куточках області. І якщо рекреаційні пункти місцеві жителі сприймають як належне, то такий конкурс надихнув краян на спільну роботу. Люди отримали стимул попрацювати над облагородженням своїх населених пунктів. Волиняни охоче пропонували проекти, кількість яких досягнула позначки в понад 60. Приємно, що конкурс відбувався не заради годиться – кращі автори проектів отримали кошти на реалізації своїх мрій.Найкращим у 2018 році журі визнало проект дендропарку на вул. Комарова у смт Маневичі. Ідея вже втілюється у життя. Крім того, переможці отримали премію у розмірі 25 000 грн. «Алея слави ім. Сергія Приймачука», що в с. Полиці Камінь-Каширського р-ну, вже давно тішить око місцевих жителів. Працюють над втіленням проекту і лісівники Ратнівщини, адже Заболоттівська ОТГ отримала бронзу конкурсу.У міру сил лісівники допоможуть також реалізувати проекти громад, проекти яких журі відзначило як кращі.З радістю волиняни зустріли ідею лісівників щодо встановлення автобусних екозупинок. Кожна громада хоче отримати такий подарунок і багато хто вже їх має. Ховаючись чи від проливного дощу, чи від палючого літнього сонця під дах «почекальні», люди дякують своїм благодійникам. А ті, хто змайстрував та подарував ці шедеври, плавно переміщаються у села і демонструють, що можуть успішно господарювати не лише в лісах. Взамін від громад та їхніх керівників потрібне тільки вміння цінувати чужу працю та готовність у разі потреби також «відповісти взаємністю». На жаль, лісівникам ще приходиться доводити окремим громадам про те, що робимо спільну справу і що культивувати зневагу до праці лісівників – це дискредитувати і своїх членів громади.Загалом лісівники говорили на зустрічах зі своїми земляками про схожі речі. Найчастіші теми можна перелічити. Це і масові всихання соснових насаджень та охорона від незаконних рубок, будівництво лісових доріг та боротьба зі засміченням, рубки та відновлення лісових насаджень, допомога громадянам вразливих категорій. Керівники державних лісогосподарських підприємств разом зі своїм керівником Олександром Кватирком на виробничих нарадах регулярно «звіряють» здобутки і проблемні питання лісгоспів у кожному із районів Волині. Серед інших є одна тенденція – зріла громада перестає бачити повинність із боку лісівників щодо розвитку інфраструктури. Громади, які гарно господарюють і розвиваються, бачать внесок і, найголовніше, активну позицію лісівників.Прозвітувавши за минулий рік, лісівники отримали від людей чіткий план дій на рік 2019-й. Багато з цього вже реалізовано або ж в процесі. Часу на «розкачку» у лісівників немає. Попереду – нове «коло» звітів перед громадами. Доведеться тримати відповідь за зроблене.

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