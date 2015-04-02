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Перевірили 9 з 10 об'єктів у Луцьку, щодо яких була інформація про замінування

Перевірили 9 з 10 об'єктів у Луцьку, щодо яких була інформація про замінування
У Луцьку завершили перевірку 9 об'єктів, щодо яких надійшла інформація про замінування.

Про це повідомили в секторі комунікації поліції Волині.

Перевірили вже усі об'єкти, крім ринку на вулиці Карпенка-Карого, де станом на 19:25 досі триває перевірка.

Вибухівки на 9 з 10 об'єктів не знайшли.

Нагадаємо, повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині 31 травня.

Повідомили, зокрема, про замінування замку Любарта, Генконсульства Польщі, Кафедрального собору, районної лікарні на вулиці Теремнівській, деяких торгових центрів, автозаводу тощо.

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Теги: вибухівка, замінування, Луцьк
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