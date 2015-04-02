Перевірили 9 з 10 об'єктів у Луцьку, щодо яких була інформація про замінування





Про це повідомили в секторі комунікації поліції Волині.



Перевірили вже усі об'єкти, крім ринку на вулиці Карпенка-Карого, де станом на 19:25 досі триває перевірка.



Вибухівки на 9 з 10 об'єктів не знайшли.



Нагадаємо, повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині 31 травня.



Повідомили, зокрема, про замінування замку Любарта, Генконсульства Польщі, Кафедрального собору, районної лікарні на вулиці Теремнівській, деяких торгових центрів, автозаводу тощо.

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