Водяний млин, храми та хрести: волинське село на столітніх фото
Сьогодні, 06:23
До уваги читачів Інформаційного агентства ВолиньPost нова цікава знахідка – фото колекція світлин з Волині столітньої давнини.
Представлені світлини були зроблені в селі Микуличі на Волині. Сьогодні воно входить до Володимир-Волинського району Волинської області.
На кадрах можна побачити, як виглядали храми. Мова йде про дерев’яний храм Собору Пр. Богородиці, який за переказами був зведений у 1778 році й зберігся досі.
На інших фото можна побачити інший храм серед хрестів.
Також на світлинах є будинки, водяний млин та різні будівлі господарського призначення.
Автором знімків є невідомий фотограф. Сьогодні світлини зберігаються в колекції Австрійського державного архіву у місті Відні.
Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Представлені світлини були зроблені в селі Микуличі на Волині. Сьогодні воно входить до Володимир-Волинського району Волинської області.
На кадрах можна побачити, як виглядали храми. Мова йде про дерев’яний храм Собору Пр. Богородиці, який за переказами був зведений у 1778 році й зберігся досі.
На інших фото можна побачити інший храм серед хрестів.
Також на світлинах є будинки, водяний млин та різні будівлі господарського призначення.
Автором знімків є невідомий фотограф. Сьогодні світлини зберігаються в колекції Австрійського державного архіву у місті Відні.
Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Водяний млин, храми та хрести: волинське село на столітніх фото
Сьогодні, 06:23