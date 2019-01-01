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Водяний млин, храми та хрести: волинське село на столітніх фото

Водяний млин, храми та хрести: волинське село на столітніх фото
До уваги читачів Інформаційного агентства ВолиньPost нова цікава знахідка – фото колекція світлин з Волині столітньої давнини.

Представлені світлини були зроблені в селі Микуличі на Волині. Сьогодні воно входить до Володимир-Волинського району Волинської області.

На кадрах можна побачити, як виглядали храми. Мова йде про дерев’яний храм Собору Пр. Богородиці, який за переказами був зведений у 1778 році й зберігся досі.

На інших фото можна побачити інший храм серед хрестів.

Також на світлинах є будинки, водяний млин та різні будівлі господарського призначення.

Автором знімків є невідомий фотограф. Сьогодні світлини зберігаються в колекції Австрійського державного архіву у місті Відні.

Водяний млин, храми та хрести: волинське село на столітніх фото

Водяний млин, храми та хрести: волинське село на столітніх фото
Водяний млин, храми та хрести: волинське село на столітніх фото
Водяний млин, храми та хрести: волинське село на столітніх фото
Водяний млин, храми та хрести: волинське село на столітніх фото
Водяний млин, храми та хрести: волинське село на столітніх фото
Водяний млин, храми та хрести: волинське село на столітніх фото
Водяний млин, храми та хрести: волинське село на столітніх фото
Водяний млин, храми та хрести: волинське село на столітніх фото
Водяний млин, храми та хрести: волинське село на столітніх фото

Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at

Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: Микуличі, ретрофото
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