Водяний млин, храми та хрести: волинське село на столітніх фото

До уваги читачівнова цікава знахідка – фото колекція світлин з Волині столітньої давнини.Представлені світлини були зроблені в селі Микуличі на Волині. Сьогодні воно входить до Володимир-Волинського району Волинської області.На кадрах можна побачити, як виглядали храми. Мова йде про дерев’яний храм Собору Пр. Богородиці, який за переказами був зведений у 1778 році й зберігся досі.На інших фото можна побачити інший храм серед хрестів.Також на світлинах є будинки, водяний млин та різні будівлі господарського призначення.Автором знімків є невідомий фотограф. Сьогодні світлини зберігаються в колекції Австрійського державного архіву у місті Відні.Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at