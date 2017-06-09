вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нагородили студентів з Волині, які у потязі врятували життя чоловіку

Нагородили студентів з Волині, які у потязі врятували життя чоловіку
Студентів Ківерцівського медколеджу, які врятували чоловіка у потязі, нагородили почесними відзнаками ДСНС України.

Нагороди вручили під час під час закриття Міжнародних змагань з пожежно-прикладного спорту пам’яті пожежних-героїв Чорнобиля у п’ятницю, 31 травня.

Нагадаємо, четверо студентів Ківерцівського медичного коледжу коледжу Олександр Багнюк, Віталій Ходаковський, Віктор Гомон та Ігор Подоба їхали на практику електричкою, коли у чоловіка, який їхав разом з ними стався серцевий напад.

Студент Віктор Гомон розповів, що у чоловіка почалися судомні напади, він став закидати голову назад. Пульс не прослуховувався, дихання не було, тож хлопці поклали дідуся на підлогу і взялися реанімовувати.

Ще один зі студентів Віталій Ходаковський розповів, що непрямий масаж серця хлопці робили по черзі, бо це фізично було складно робити.

«Один тримав голову, інший перевіряв дихання, ще хтось – пульс», - додає його товариш.

Поки троє надавали допомогу, четвертий викликав «швидку» та побіг до машиніста, аби той зупинив потяг.

Медики забігли до вагону через шість хвилин і продовжили рятувати чоловіка. Через 26 хвилин реанімації чоловік таки почав дихати.

Завідувач відділення екстреної медичної допомоги Анатолій Калинюк каже: якби хлопці не почали базових реанімаційних заходів, шанси вижити у чоловіка були б мінімальні.
Нагородили студентів з Волині, які у потязі врятували життя чоловіку



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: життя, порятунок, студенти, нагороди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Був прикутий до дерева: у лісі знайшли тіло правоохоронця
Сьогодні, 09:35
Нагородили студентів з Волині, які у потязі врятували життя чоловіку
Сьогодні, 09:14
У Луцьку інспекторам з паркування видали термінали для оплати штрафів. ФОТО
Сьогодні, 08:27
Поблизу Луцька знову орудують «чорні копачі». ВІДЕО
Сьогодні, 07:42
У Луцьку судили водія «євробляхи» за холодну зброю в салоні авто
Сьогодні, 06:31
Схожі новини
За порятунок хлопця нагородили луцьких патрульних За порятунок хлопця нагородили луцьких патрульних
09 червень, 2017, 19:41
Патрульний пробрався до оселі через вікно і врятував життя Патрульний пробрався до оселі через вікно і врятував життя
18 травень, 2017, 17:21
На Волині понад 300 студентів взяли участь у забігу в одну милю. ФОТО На Волині понад 300 студентів взяли участь у забігу в одну милю. ФОТО
01 червень, 01:26
Українські студенти потрапили в аварію у Польщі: є постраждалі Українські студенти потрапили в аварію у Польщі: є постраждалі
28 травень, 06:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Був прикутий до дерева: у лісі знайшли тіло правоохоронця
Сьогодні, 09:35
 0
Нагородили студентів з Волині, які у потязі врятували життя чоловіку
Сьогодні, 09:14
 0
У Луцьку інспекторам з паркування видали термінали для оплати штрафів. ФОТО
Сьогодні, 08:27
 0
Поблизу Луцька знову орудують «чорні копачі». ВІДЕО
Сьогодні, 07:42
 0
У Луцьку судили водія «євробляхи» за холодну зброю в салоні авто
Сьогодні, 06:31
 0
Медіа
відео
1/8
﻿