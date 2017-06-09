Нагородили студентів з Волині, які у потязі врятували життя чоловіку





Нагороди вручили під час під час закриття Міжнародних змагань з пожежно-прикладного спорту пам’яті пожежних-героїв Чорнобиля у п’ятницю, 31 травня.



Нагадаємо, Олександр Багнюк, Віталій Ходаковський, Віктор Гомон та Ігор Подоба їхали на практику електричкою, коли у чоловіка, який їхав разом з ними стався серцевий напад.



Студент Віктор Гомон розповів, що у чоловіка почалися судомні напади, він став закидати голову назад. Пульс не прослуховувався, дихання не було, тож хлопці поклали дідуся на підлогу і взялися реанімовувати.



Ще один зі студентів Віталій Ходаковський розповів, що непрямий масаж серця хлопці робили по черзі, бо це фізично було складно робити.



«Один тримав голову, інший перевіряв дихання, ще хтось – пульс», - додає його товариш.



Поки троє надавали допомогу, четвертий викликав «швидку» та побіг до машиніста, аби той зупинив потяг.



Медики забігли до вагону через шість хвилин і продовжили рятувати чоловіка. Через 26 хвилин реанімації чоловік таки почав дихати.



Завідувач відділення екстреної медичної допомоги Анатолій Калинюк каже: якби хлопці не почали базових реанімаційних заходів, шанси вижити у чоловіка були б мінімальні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студентів Ківерцівського медколеджу, які врятували чоловіка у потязі, нагородили почесними відзнаками ДСНС України.Нагороди вручили під час під час закриття Міжнародних змагань з пожежно-прикладного спорту пам’яті пожежних-героїв Чорнобиля у п’ятницю, 31 травня.Нагадаємо, четверо студентів Ківерцівського медичного коледжу коледжутаїхали на практику електричкою, коли у чоловіка, який їхав разом з ними стався серцевий напад.Студент Віктор Гомон розповів, що у чоловіка почалися судомні напади, він став закидати голову назад. Пульс не прослуховувався, дихання не було, тож хлопці поклали дідуся на підлогу і взялися реанімовувати.Ще один зі студентів Віталій Ходаковський розповів, що непрямий масаж серця хлопці робили по черзі, бо це фізично було складно робити.«Один тримав голову, інший перевіряв дихання, ще хтось – пульс», - додає його товариш.Поки троє надавали допомогу, четвертий викликав «швидку» та побіг до машиніста, аби той зупинив потяг.Медики забігли до вагону через шість хвилин і продовжили рятувати чоловіка. Через 26 хвилин реанімації чоловік таки почав дихати.Завідувач відділення екстреної медичної допомоги Анатолій Калинюк каже: якби хлопці не почали базових реанімаційних заходів, шанси вижити у чоловіка були б мінімальні.

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