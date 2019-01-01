Об’єкти у Луцьку «мінують» з Росії
Сьогодні, 17:55
Поліцейські відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області встановили, що неправдиві електронні повідомлення щодо мінування об'єктів у Луцьку надходять із серверів, які знаходяться на території Російської Федерації.
Про це інформує ГУНП області.
Нагадаємо, що у поліцію 1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А вчора, 31 травня повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині. Правоохоронці перевірили об'єкти та не виявили небезпечних предметів.
У неділю, 2 червня, повідомили про замінування Луцької міської ради, залізничного вокзалу та ТРЦ "ПортCity". Після перевірки вибухівки не знайшли. Згодом надійшло повідомлення про замінування звіринцю.
Поліція Волині за фактами неправдивих повідомлень про замінування ряду об'єктів у Луцьку проводить досудові розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років.
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Про це інформує ГУНП області.
Нагадаємо, що у поліцію 1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А вчора, 31 травня повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині. Правоохоронці перевірили об'єкти та не виявили небезпечних предметів.
У неділю, 2 червня, повідомили про замінування Луцької міської ради, залізничного вокзалу та ТРЦ "ПортCity". Після перевірки вибухівки не знайшли. Згодом надійшло повідомлення про замінування звіринцю.
Поліція Волині за фактами неправдивих повідомлень про замінування ряду об'єктів у Луцьку проводить досудові розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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