Повідомили про замінування житлового будинку в Луцьку - людей евакуювали. ФОТО





Як розповіли кореспонденту Інформаційного агентства ВолиньPost

повідомлення надійшло сьогодні, 2 червня, після 19:00 години. Мешканців будинку та працівників аптеки евакуювали.



На місці події працювали всі інстанції, територію навколо будинку швидко обмежили.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку повідомили про замінування будинку по проспекту Грушевського, поблизу Волинської обласної клінічної лікарні.Як розповіли кореспондентуповідомлення надійшло сьогодні, 2 червня, після 19:00 години. Мешканців будинку та працівників аптеки евакуювали.На місці події працювали всі інстанції, територію навколо будинку швидко обмежили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію