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Повідомили про замінування житлового будинку в Луцьку - людей евакуювали. ФОТО

Повідомили про замінування житлового будинку в Луцьку - людей евакуювали. ФОТО
У Луцьку повідомили про замінування будинку по проспекту Грушевського, поблизу Волинської обласної клінічної лікарні.

Як розповіли кореспонденту Інформаційного агентства ВолиньPost
повідомлення надійшло сьогодні, 2 червня, після 19:00 години. Мешканців будинку та працівників аптеки евакуювали.

На місці події працювали всі інстанції, територію навколо будинку швидко обмежили.

Повідомили про замінування житлового будинку в Луцьку - людей евакуювали. ФОТО

Повідомили про замінування житлового будинку в Луцьку - людей евакуювали. ФОТО

Повідомили про замінування житлового будинку в Луцьку - людей евакуювали. ФОТО

Повідомили про замінування житлового будинку в Луцьку - людей евакуювали. ФОТО

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